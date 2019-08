La 3e Journée du transport public aura lieu dans toute la France mercredi 16 septembre 2009, en ouverture de la Semaine de la Mobilité et de la Sécurité Routière, avec le soutien du Ministère du Développement Durable. Les cent soixante et onze réseaux participants (cent trente agglomérations et communes, trente-quatre départements et sept régions) proposeront un accès aux transports publics avec des offres inférieures ou égales à 1 € la journée, le trajet…

A cette occasion, les élus en charge des transports et les entreprises exploitantes redoublent d’efforts pour faire découvrir les avantages des transports de proximité qui proposent un service économiquement et écologiquement viable. L’objectif de cette grande opération nationale est en effet de susciter des changements de comportements en faveur d’une mobilité plus durable.

Modifier les habitudes de déplacement

En plein débat sur la taxe carbone, la pénurie des ressources pétrolières, le changement climatique et la pollution, il est aujourd’hui urgent de sensibiliser l’ensemble des citoyens aux enjeux de la mobilité et à l’impact de leurs déplacements : les transports publics coûtent jusqu’à 20 fois moins que la voiture et émettent 18 fois moins de gaz à effet de serre.

La Journée du transport public est ainsi le moment idéal pour tester les transports collectifs et les adopter au quotidien pour aller au travail, à l’école, faire ses courses ou pour ses loisirs.

Joël Lebreton, Président du GIE Objectif transport public, est très heureux de cette grande mobilisation nationale : « Avec 56 réseaux supplémentaires par rapport à 2008, cette Journée confirme la forte implication des acteurs du transport pour se mettre toujours plus au service du public et répondre aux nouveaux besoins de la société. »

Des innovations au service des voyageurs

A l’occasion de cette Journée, les réseaux de transports iront à la rencontre des voyageurs pour faire connaître leurs dernières réalisations :

– Création ou extension de lignes de bus, tramways…

– Horaires adaptés aux nouveaux besoins.

– Meilleure information en temps réel sur les correspondances, les horaires, les perturbations (développement de l’information sur de multiples supports : panneaux variables, téléphone portable, Internet…).

– Modernisation de la billettique (carte à puce ou sans contact, télébillettique…).

– Développement de l’intermodalité pour faciliter la combinaison de plusieurs modes de transport sur un même trajet.

– Abonnements et billets combinés.

– Amélioration du design et du confort.

Changements de comportements : quelques chiffres

4,7 % : c’est l’augmentation du nombre total de voyages réalisés sur l’ensemble des réseaux de transport public français entre janvier 2008 et janvier 2009.

58 % des Français ont moins utilisé leur voiture au profit des transports en commun depuis l’augmentation sensible des prix des carburants.

68 % des Français sont prêts à modifier leur comportement dans leur choix de mode de transport.(4)