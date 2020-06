3e Journée du transport public : un succès qui confirme l’engouement pour les transports en commun

Pour sa troisième édition, la Journée du transport public a enregistré une nouvelle fois une participation record du nombre de réseaux concernés et de voyageurs. Cet événement national, organisé par le GIE Objectif transport public GART-UTP en ouverture de la Semaine de la mobilité et de la sécurité routière, a été l’occasion pour les acteurs du transport et le public d’échanger sur des moyens de déplacements écologiques et économiques. Avec cent soixante-quatorze réseaux de transport engagés dans toute la France, la mobilisation a augmenté de 25 % par rapport à l’édition 2008. Sept régions, trente-cinq départements et cent trente-deux réseaux urbains se sont mobilisés en proposant des offres inférieures ou égales à 1 € pour permettre à 32 millions de Français de découvrir les services qu’offrent les transports publics dans leurs déplacements quotidiens.

Les taux de fréquentation enregistrés mercredi témoignent de l’intérêt du public : + 30 % sur le TER Champagne-Ardenne, + 15 % à Strasbourg, + 6 % à Dijon, et jusqu’à + 80 % à Nevers. Des milliers de rencontres ont été organisées dans les gares et les stations par les élus et les entreprises exploitantes pour écouter les attentes et engager le dialogue avec les voyageurs. De nombreux réseaux ont également proposé des réductions significatives sur les abonnements pour inciter à « transformer l’essai ». « La Journée du transport public s’attache à mieux faire connaître les transports de proximité aux citoyens. Elle valorise les dernières innovations et les améliorations de service », indiquait Joël Lebreton, Président du GIE Objectif transport public.

Combiner les différents modes de transport

Les réseaux ont d’ailleurs joué la carte de l’intermodalité en proposant des offres couplées parking+tramway, vélo+bus ou encore bus+TER pour donner aux voyageurs l’occasion de tester plusieurs modes de transport sur un même trajet, et ainsi laisser leur voiture au parking. « Nous sommes véritablement entrés dans l’ère de la multimodalité, rappellait Roland Ries, Président du GART. Il n’existe pas une solution de transport mais plusieurs, que l’on choisit et que l’on combine entre elles. Changer de logique dans nos déplacements passera par un changement des mentalités. »

Le succès de la Journée du transport public va de pair avec l’activité croissante que connaissent les réseaux. « Depuis la hausse des prix des carburants en 2008, les Français sont de plus en plus nombreux à opter pour le transport collectif. L’image du transport public évolue aujourd’hui positivement. L’accueil que réservent les voyageurs à la création d’une nouvelle ligne de tramway ou à l’extension des horaires de service, par exemple, en est la meilleure preuve », précisait Cyrille du Peloux, Président de l’UTP.

www.journeedutransportpublic.fr