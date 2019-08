3e édition du Festival des Déglingués

Les Déglingués, du 26 novembre au 3 décembre 2009, c’est un festival pas comme les autres où se côtoient des artistes de talent. Les uns parlent ou voient avec leurs mains, d’autres dansent avec leurs roues. Pour tous, lle handicap, est devenu accessoire. Depuis avril 2000, l’association ARGOS s’applique à promouvoir la participation de la personne handicapée dans la société. Elle développe des activités dans le sens de l’information – le site internet www.argos.asso.fr, qui recense l’accessibilité de la Ville de Bourges , une émission radio, chaque mois, sur l’antenne de France Bleu Berry – et de la sensibilisation. Elle propose aussi deux expositions itinérantes de dessinateurs du monde entier sur le thème du handicap: “Les Déglingués” et “Chemins de traverse” et édite leu recueil “En rire…”, qui rassemble textes et dessins humoristiques sur le thème du handicap. Elle organise aussi des modules de sensibilisation au handicap pour des formations, séminaires et ateliers, interventions en milieu scolaire du primaire au lycée et des ateliers alliant la découverte d’une pratique artistique et la thématique du handicap.

Le Festival des Déglingués

Ed et sa bande de “bras cassés” ont quitté la cour de récré pour foncer au Festival des Déglingués… ils sont même à l’affiche ! Tous plus ou moins cabossés, ils sont quelque peu turbulents, facétieux, pétulants, malicieux… bref, déjantés, voire déglingués ! Pas si facile de tromper l’autorité parentale qui surveille de près ses galopins et promet une visite surprise à tout ce petit monde. En attendant, la bande à Ed* va s’éclater. Le mot “déglingués” a été choisi par des personnes handicapées, non par provocation, mais parce que, nous sommes tous – handicapés ou pas – en plus ou moins bon état de fonctionnement. “Déglingué” est un mot familier, pas péjoratif qui provient de la déformation du mot “déclinquer” qui signifie démonter un bateau, enlever les clins, c’est-à-dire les flancs du bateau. En somme, un terme de marine pour mieux naviguer dans un océan d’embûches !

*La bande à Ed est une bande dessinée de Jak (dessin) et Geg (scénario) qui raconte les aventures de Ed, un jeune handicapé moteur, un “chaisard” comme ils s’appellent, et de sa bande de “bras cassés” qui cumule les handicaps.

Association ARGOS 4, allée Georges Seurat 18000 Bourges Tél: 06 63 94 50 18 Site: www.argos.asso.fr E-mail: argos@argos.asso.fr