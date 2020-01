3e Challenge Karting Accord de Coeurs

Cette année l’association Accord de Coeurs organise son 3e challenge Karting le 18 octobre 2009 à partir de 8 h. Les bénéfices serviront à améliorer les conditions de vie des personnes malades et handicapées… Prix de la course : 150 euros par équipage Kartings compétition 270 cc Plus de 1000 m de piste 15 mn d’essai et 2 heures de course Que vous soyez compétiteurs, supporters ou autre, venez participer à cette matinée familiale, dans une ambiance conviviale. Aire de jeu surveillée par des bénévoles de l’association et buvette. Renseignements et réservation : 06 23 37 61 45 ou accorddecoeurs@hotmail.fr