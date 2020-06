35 millions d’euros pour le “handicap rare”

Le “handicap rare”, c’est la conjonction de plusieurs facteurs de handicap chez une même personne, avec une prévalence de 1 pour 10 000 habitants. A titres d’exemple, la surdicécité – être à la fois sourd et aveugle -entre dans cette définition. Le gouvernement a annoncé un plan pluriannuel de plus de 35 millions d’euros sur cinq ans pour le dépistage du “handicap rare” et l’accompagnement des personnes touchées et de leurs familles, avec notamment la création de 300 nouvelles places dans des établissements spécialisés. Ce plan “prévoit notamment la création de deux nouveaux centres nationaux de ressources, venant s’ajouter aux trois centres déjà créés dont les moyens seront par ailleurs renforcés”, précise le communiqué. Cinq équipes relais interrégionales vont être créées, ainsi que 300 places nouvelles en établissement, spécifiquement dédiées au handicap rare”, ajoute le texte.