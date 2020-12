34e Congrès de la Fédération des APAJH : Réflexion autour de “Gouvernance et Territoires”

Listen to this article Listen to this article





A l’heure où un nouveau paysage se dessine pour le secteur médico-social, la Fédération des APAJH place cet enjeu au coeur de ses préoccupations. « Gouvernance et Territoires » et « Projet associatif » sont les thèmes qu’elle abordera lors de son 34e Congrès qui se tiendra à Saint-Brieuc. Plus de 300 participants sont attendus pour en débattre les 24, 25 et 26 juin au Palais des Congrès et d’Exposition Equinoxe à Saint-Brieuc (Côtes-d’Armor). « C’est l’éthique qui fonde notre projet et nos choix politiques. Elle doit donc être précisée autour des valeurs fondamentales qui nous rassemblent. De ces valeurs découlent nos choix politiques et leur mise en oeuvre. » Association militante et gestionnaire créée en 1962 oeuvrant pour la reconnaissance des droits des personnes en situation de handicap en France et en Europe, la Fédération des APAJH réaffirme ses valeurs et redéfinit son projet associatif .

Tout au long de l’année, des réunions territoriales ont permis d’entamer une réflexion collective entre les différents acteurs : Associations départementales et Fédération des APAJH. Ils ont travaillé de concert sur les valeurs, les objectifs et les moyens à mettre en oeuvre pour faire vivre les principes fondateurs et redynamiser les valeurs de solidarité, de laïcité et de citoyenneté.

Lors de ce congrès, les participants travailleront en ateliers sur les thèmes « Gouvernance et Territoires » et « Projet associatif » , ce dernier aboutissant à la proposition d’un rapport d’étape. Le 26 juin, les différents textes et rapports seront débattus puis soumis au vote de l’assemblée. La décision du Congrès portera sur « Gouvernance et Territoires ». Les congressistes dessineront ainsi les grandes lignes d’un projet qui se poursuivra jusqu’en 2011.

Créée en 1962, la Fédération des APAJH, association reconnue d’utilité publique, milite pour la reconnaissance des droits et la pleine citoyenneté de la personne en situation de handicap : droit à l’école, à la vie professionnelle, à la culture, au bien-vieillir, droits affirmés dans le texte de loi du 11 février 2005 « pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes en situation de handicap ». Pour l’APAJH, le handicap ne se divise pas. L’APAJH est le premier organisme en France à considérer et accompagner tous les types de handicaps : physiques, sensoriels, mentaux, psychiques, cognitifs, polyhandicaps, troubles de santé invalidant …

Grâce à son réseau de 91 associations départementales et ses 600 établissements et services en France, elle accueille et accompagne près de 25 000 personnes en situation de handicap. Ses services vont de la scolarisation, aux ateliers de travail protégé en passant par l’hébergement, les soins, les loisirs et les activités culturelles.

A propos de l’Association départementale APAJH des Côtes d’Armor…

L’APAJH des Côtes d’Armor s’appuie sur des dispositifs qui concourent tous pour une pleine citoyenneté des personnes en situation de handicap. C’est une volonté profonde, sa raison d’être, l’objet de son existence même, celui aussi des modalités de son fonctionnement associatif : constituer un instrument efficace pour l’action au service des personnes

en situation de handicap et de leurs familles.

Cette efficacité est fondée sur la force que constitue la communauté d’idées de ses militants, et de ses professionnels, idées essentiellement centrées sur la laïcité et autres valeurs afférentes, cultivées, enrichies et confirmées dans l’action menée en commun pour répondre aux problèmes du handicap.

Plus de 300 personnes en situation de handicap sont aujourd’hui accompagnées par 150 professionnels qui interviennent au sein d’un plateau technique départemental composé d’un Institut Médico-Educatif (IME du Valais), d’un Service d’Education Spéciale et de Soin A Domicile (SESSAD « Aymara ») et d’un dispositif d’accompagnement et de maintien dans l’emploi (PYRAMIDE 22) pour le territoire de SAINT BRIEUC, d’un Etablissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT « Les ateliers de la baie ») et d’un Service d’Accompagnement à la Vie sociale (SAVS) sur le territoire d’HILLION/YFFINIAC, d’un Foyer Occupationnel (FO « Roger Legrand ») sur le territoire de PLOUMAGOAR, de services supports : service formation, service location et d’un service de la vie associative, centre de ressource, lieu fédérateur d’énergies, de progrès et de développement.

Association départementale APAJH des Côtes d’Armor

Patrick Barbier – Directeur Général

Tél. : 02 96 61 77 97

Email : dg.siege@apajh22.org – www.apajh22.org

24, 25 et 26 juin 2010 34ème congrès à Saint-Brieuc

Palais des Congrès et d’Exposition Equinoxe