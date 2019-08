33 sportifs sport adapté à l’honneur au Palais de l’Elysée

C’est une première… 33 sportifs de haut-niveau des équipes de France sport adapté, tous médaillés aux championnats d’Europe ou du monde 2010, ont été invités au Palais de L’Elysée pour les vœux du Président de la République. “Nos athlètes de haut-niveau sont enfin reconnus à leur juste valeur” souligne Le Président de la FFSA, Yves Foucault. “Je me réjouis de cet honneur fait aux sportifs. Cette invitation rejaillit sur l’ensemble du sport adapté et sur les 43 000 licenciés“ souligne-t-il.

Nul doute que cela séduira Madame Chantal Jouanno, Ministre des Sports, qui ne manquera pas d’être présente. A titre exceptionnel, trois représentants du Comité Directeur de la Ligue d’Auvergne seront également conviés pour récompenser le travail qu’ils ont accompli dans l’insertion.

2010…une année de champions !

L’invitation de nos sportifs au Palais de l’Elysée permet de rappeler que 2010 fût une année riche en médailles pour les équipes de France FFSA. Le premier podium de l’équipe de France de football (médaille de Bronze) en Futsal au championnat d’Europe au Portugal a été suivi par une belle performance de l’équipe de France d’athlétisme avec un total de 13 médailles récoltées lors des championnats du monde en salle et championnat d’Europe. L’équipe de France de natation complète ce beau tableau avec ses 17 médailles dont 13 d’or obtenues lors du championnat d’Europe en Italie.

Des performances en progression que l’on doit principalement à la reconnaissance du caractère de haut-niveau de 5 disciplines qui a permis la mise en place de Pôles France sport adapté (Pôle France Athlétisme à Reims, Pôle France Natation et Tennis de table à Poitiers et Pôle France de Basket-ball à Châtenay-Malabry – Un pôle France Football est en projet). De bon augure en vue des Global Games (Italie 2011) et des Jeux Paralympiques de Londres en 2012.