A la fin de l’année 2008, 3,3 millions de personnes touchaient l’un des minima sociaux (RMI, ASS, AER-R, ATA, API, AAH, ASI, ASV, ASPA, RSO) dans les DOM, indique une enquête publiée dans Etudes et résultats, le bulletin de la Drees. 2008, c’est l’année qui précède et la crise et la mise en place du Revenu de solidarité active (RSA).