31 octobre et 1er novembre :

“Les journées européennes de l’accessibilité” sont organisées sous la forme d’un colloque international qui aura lieu au Palais des Congrès de Paris pour présenter des expériences et témoignages liés à la question de l’accessibilité pour tous.

Accès Universel, l’association organisatrice, situe sa démarche dans le cadre de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la Citoyenneté des personnes handicapées. Au delà des lois, Accès Universel appuie son action sur la pensée légitime que notre société doit être accessible à tous, des espaces de vie aux services.

Le colloque propose :

• Des témoignages concrets, au niveau français et international,

• Une plateforme d’échanges entre chercheurs, entreprises, experts et pouvoirs publics,

• Des conférences et ateliers, des tables rondes,

• Une exposition des innovations et de leur mise en pratique.