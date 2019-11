Venez découvrir les couleurs de l’Afrique. Entre 10 H et 13 H l’exposition-vente, la vidéo projection vous présentera l’association. De nombreux ateliers sont proposés, et une restauration sur place est également à disposition.

A 15 heures le spectacle du Tri marrant précédera la soirée de 20h : une soirée familiale avec buffet froid suivie d’une soirée dansante !

De nombreuses animations pendant le repas ainsi qu’un défilé de mode Africain d’Anne Kate, des danses Orientales, du flamenco des groupes de musiciens de variétés et reggae, blues…. Enchanteront l’assemblée !

Au programme :

Le spectacle du “Tri marrant” est aux tarifs de : 5 € pour adultes; 2,50 € pour 13/18 ans; 2 € pour 3/12 ans

Inscription pour le spectacle et le repas du 1 au 24 Octobre à : SIRA ,6 rue Pasteur au 03.20.65.73.45

Métro ligne 2 arrêt “Wasquehal hôtel de ville”

Tramway “Roubaix-Lille” arrêt “pavé de Lille” puis métro “Wasquehal hôtel de ville”

Ligne 21 arrêt “Wasquehal hôtel de ville”

Le samedi 31 octobre 2009 :

Voir l horaire

– Samedi de 10:00 à 22:00

Tarifs d’entrée :

– Plein tarif : 10 €

– Tarif réduit : 5 €