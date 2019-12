3000 postes à pourvoir dans l’hôtellerie-restauration : découvrez-les au salon LHR emploi le 25 septembre

• Plus de 50 recruteurs seront présents notamment Accor, Alain Ducasse Entreprise, Buffalo Grill, Club Med, Compass, Del Arte, Disneyland Paris, Elior, Groupe Flo, Ladurée, Le Meurice, Paris Inn Group, Pizza Hut, Sodexo, Sogeres, The Peninsula Paris… • Des postes proposés en CDI, CDD ou enAlternance : cuisine, salle, réception, conciergerie, réservation… jusqu’aux postes de direction • Les coachs professionnels de l’Association ICF proposeront aux candidats de participer à une séance de « coaching flash » individuelle et personnalisée ou à un atelier collectif sur la confiance en soi, la préparation avant un entretien… • L’Espace Service en salle, animé par Denis Courtiade, directeur de salle du Plaza Athénée à Paris, et d’autres professionnels de l’Association Ô Service des talents de demain, organisera des ateliers d’échanges, d’orientation et de recrutement sur les métiers de la salle.