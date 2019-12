30 septembre 2009

La FENCICAT oragnise une Table ronde pour le lancement des Plateformes Régionales d’Information et de Conseil sur les Aides Techniques

(PRICAT)

En présence de M.Vachey, Directeur de la CNSA, de la CNAMTS et des partenaires AFM, APF, FISAF et GIHP.

Le 30 septembre à 9h30 : Table ronde

à 11h00 : Conférence de presse

à la CRAMIF, 17-19 avenue de Flandre – 75019 Paris

Cette rencontre organisée à l’occasion du lancement officiel des PRICAT, présentera cette nouvelle offre de service régionale pour la compensation du handicap et de la perte d’autonomie. Inaugurées dans 4 régions pilotes, les PRICAT ont pour ambition d’optimiser l’accès aux aides techniques des personnes en situation de handicap en constituant un réseau pluri-compétent et pluridisciplinaire (prescripteurs, financeurs et distributeurs) sur l’ensemble du territoire.



« La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins.” (Loi du 11 février 2005). Avec le soutien de la CNSA et de la CNAMTS, et en étroite collaboration avec les acteurs clés du secteur associatif engagés auprès des personnes en situation de handicap et de leurs familles que sont l’APF, l’AFM, la FISAF et le GIHP, la FENCICAT pilote la mise en place de ces nouveaux centres de ressources et d’expertise spécialisés dans 4 premières régions : Aquitaine, Bretagne-Pays de Loire, Ile-de-France et Alsace-Lorraine.

L’ambition de ce projet, est, au-delà de la facilitation de l’accès aux solutions de compensation sur une région donnée, de concourir à l’optimisation des moyens d’évaluation et de favoriser leur développement.