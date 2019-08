30 novembre 2009: ouverture de la Semaine de l’Egalité en Ile-de-France

Lieu : Cabaret Sauvage – Paris 19ème

Accès piéton par le 59 bd Mac Donald (Métro Porte de la Vilette)

Parking : Villette Nord / cité des sciences, par le 61 bd Mac Donald

Discriminer est un délit ! Et lutter contre toutes les formes de discriminations relève de la responsabilité de toutes

et tous… Voilà pourquoi la Région organise la 2ème semaine de l’égalité du 30 novembre au 4 décembre 2009.

Organisé cette année en partenariat avec la Halde et l’Acsé, cet événement représente une occasion unique de

sensibiliser les Franciliennes et les Franciliens sur la question des discriminations.

Le 30 novembre, à 14h, tou-te-s les actrices/acteurs de la lutte contre les discriminations seront invités à un aprèsmidi d’échanges et de rencontres au Cabaret sauvage (Paris 19ème). A cette occasion deux tables rondes seront organisées. Puis la HALDE et le Conseil Régional signeront offi ciellement la convention qui les lie. Et l’après-midi se clôturera en compagnie des groupes Femmes de paroles et Bafi ng Kul pour une soirée festive.

14h30 : Présentation

– mot d’accueil de Roger Madec, maire du XIXème arrondissement ;

– présentation de la journée et de la 2e semaine de l’égalité par Claire Villiers, vice-présidente du conseil régional Ile-de-France

– 14h45 : Table-ronde n°1 : Lutter contre les discriminations au nom de l’Egalité.

La lutte contre les discriminations répond-elle aux inégalités économiques et sociales subies au sein de notre société ? Comment transformer la lutte contre les discriminations en lutte pour l’Egalité des droits pour tous et l’inscrire de manière durable et structurelle dans nos territoires ?

Quel est le rôle des acteurs publics, institutionnels, associatifs et comment peuvent-ils mieux garantir l’Egalité des Droits pour tous ?

Animation : un-e journaliste

Intervenant-e-s :

– Patrick Simon, socio-démographe à l’Institut National d’Etudes Démographiques (INED) où il dirige l’unité de recherche « Migrations internationales et minorités » ;

– Gilles Poux, maire de la Courneuve qui a porté plainte pour discriminations urbaines et sociales, auprès de la Haute Autorité de Luttes contre les Discriminations et pour l’Égalité ;

– Dominique Noguères, vice-présidente de la Ligue des Droits de l’Homme.

Interventions de la salle : éclairages, retour d’expériences, questions…

16h30 : Pause



16h45 : Table-ronde N° 2 : La lutte contre les discriminations en temps de crises ?

En cette période de crises, les risques d’exclusion en particulier du marché du travail à l’encontre des personnes susceptibles d’être victimes de discrimination et de relégation s’accroissent. Pourtant, face à l’urgence sociale et économique, la lutte contre les discriminations pourrait passer au second plan dans certaines branches d’activités et/ou entreprises. Comment y faire face ? Comment lutter effi cacement contre les discriminations en période de crise ? Avec quels arguments ? Quels moyens ?

Animation : un-e journaliste

Intervenant-e-s :

– Nathalie Ferré, juriste, ancienne présidente du Groupe d’Information et de Soutien des Immigrés, maître de conférences à l’Université de Paris 13, mène notamment des recherches sur les discriminations indirectes en matière de droit du travail, etc…

– Sonia Buscarini, secrétaire générale de la CFDT Paris ;

– Michel Yahiel, président de l’Association Nationale des Directeurs des Ressources Humaines (ANDPRH) ;

Interventions de la salle : éclairages, retour d’expériences, questions…

18h : Signature de la Convention entre la Région Ile-de-France et de la HALDE avec des interventions de :

– Jean-Paul Huchon, président de la Région Ile-de-France ;

– Louis Schweitzer, président de la HALDE (Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Egalité) ;

19h : Coktail

20h : Moment festif :

1e partie, Concert de Bams, aux chansons sur rythme Hip Hop hymne au mélange, apatride et féminine

2e partie, Concert de Baffi ng Kull, chanteur Malien engagé