Dans le cadre de “2009”, année du handicap à Chambly”, la municipalité organise une journée dédiée au handicap.

Décryptage avec Michel Françaix, député maire de Chambly

Qu’est ce que veut dire se doter d’une politique handicap pour cette ville de 10 000 habitants ? « Il faut être modeste, tenir compte du réel et… décider d’un budget » souligne Michel Françaix, député maire de Chambly. « Une des difficultés est que, malgré les discours, le handicap n’est toujours pas une priorité nationale. Il est donc d’autant plus difficile de se faire entendre à l’échelle d’une petite ville, d’obtenir des aides qui devraient être naturelles. Et puis il faut faire oeuvre de pédagogie pour sensibiliser l’ensemble des citoyens au handicap ».

Or se doter d’une politique handicap est une exigence démocratique. C’est aussi une prise de conscience collective. « C’est en étant confronté à des cas concrets, comme l’impossibilité pour un voyageur handicapé moteur de prendre le train à Chambly pour se rendre à Paris ou encore le cas d’un enfant légèrement handicapé mental à qui l’on ne peut pas offrir une scolarité classique, que je me suis rendu compte de la nécessité d’agir à notre niveau et de la faiblesse en France des politiques sur le handicap » explique Michel Françaix.

En 2008, il décide donc de faire de l’intégration des personnes handicapées à la vie de la cité une priorité du mandat de l’équipe municipale. Tous les handicaps : sensoriels, moteurs, mentaux, psychiques sont concernés. Le 3 octobre 2009, la municipalité organise une journée destinée au grand public pour faire un premier point d’étape, échanger et sensibiliser afin de changer de regard sur le handicap.

L’accessibilité : une première étape

Depuis septembre 2008, une commission d’accessibilité oeuvre sur les améliorations à apporter pour faciliter l’accès aux bâtiments publics et la circulation des personnes handicapées. Elle a permis de recenser les voies de circulation, parking, allées et trottoirs qui devront bénéficier de travaux de mise en accessibilité. La commission a également inspecté tous les bâtiments publics, de l’école à la piscine en passant par la poste ou la gendarmerie. Partout un état des lieux a été réalisé et des modifications sont proposées pour permettre l’accès de toutes et tous. Autre intérêt de cet état des lieux, associer le département, la région, l’Etat voire même l’Europe autour de projets concrets.

Un des premiers chantiers mis en place par la commune : la réalisation d’une passerelle scolaire adaptée entre la Maison de l’enfance, l’école, le collège et le gymnase ainsi que l’aménagement de la place Charles de Gaulle et de la Maison de la solidarité. Des aménagements qui, l’expérience le montre, serviront aussi aux personnes âgées ou aux parents avec poussette !

Une « charte handicap » pour la ville

En dehors des questions liées à l’accessibilité au point de vue technique et matériel des lieux et des équipements publics, se pose la question de l’accessibilité des personnes handicapées à la vie de la cité dans toutes les dimensions du quotidien : emploi, école, culture, loisirs, sports, exercice des droits fondamentaux et des droits civiques. « Pour que les personnes handicapées soient des citoyens à part entière, ils doivent pouvoir vivre comme tout le monde » note Michel Françaix. Pour répondre à ces questions et permettre une meilleure intégration des personnes handicapées Chambly signera le 3 octobre une charte « Ville Handicap ». Organisée autour de six principes directeurs, la charte engage la ville de Chambly sur 11 thèmes, de l’information au logement en passant par l’emploi, la santé, la culture ou encore le sport.

Chambly travaille également à la réalisation d’un guide destiné aux personnes en situation de handicap. Démarches administratives, Emploi, logement, éducation, transports, adresses utiles… Ce guide, qui sera édité d’ici fin 2009, se veut aussi exhaustif que possible.

Une journée pour sensibiliser et changer de regard : « Venez échanger sur le handicap »

Le 3 octobre permettra d’aborder de manière positive et constructive les différents aspects du handicap (éducation, sport, culture, droits…) afin de lever les tabous et changer de regard. Cette journée sera animée par Pierre Luton, journaliste à la FNATH, association des accidentés de la vie.

Loisirs et handicap. Halle des sports Daniel Costantini

9 h 30 : Ouverture de la manifestation par Michel Françaix, député-maire de Chambly, et Danièle Blas, maire-adjointe aux solidarités.

9 h 45 : Démonstrations handi-sport : Tennis de table, Basketball, Handball, Tir à l’arc, Escrime Fleuret.

11 h 45 : Concert de percussions par le groupe des personnes handicapées du Clos du Nid de Cires les Mello, élèves de l’association Diapason.

12 h 00 : Verre de l’amitié. Réalisé par le Centre d’Aide par le Travail Le Clos du Nid dCires-les-Mello.

Venez-vous mettre à ma place !

10h – 12 h et 14 h – 16h30 : Parcours sensoriel – Parvis de la Mairie. Quoi de mieux pour prendre conscience des enjeux des aménagements d’accessibilité que de vivre concrètement, le temps de quelques minutes, les déplacements en fauteuil roulant ou les yeux bandés ? Un parcours sensoriel prêté par la Ville de Paris sera installé place de la Mairie en partenariat avec l’Association des Paralysés de France (APF). Il a pour objectif de faire vivre aux personnes valides la situation de déplacement des personnes à mobilité réduite. Une bonne façon de sensibiliser les citoyens de tout âge et tout horizon.

16 h 30 : Débat sur l’intégration des personnes handicapées dans le monde du travail et sur l’intégration scolaire des enfants souffrant de handicap. Espace François Mitterrand (Mairie). Animé par Mme Annick FRIGARA, psychologue, formatrice à l’université de Nanterre, ancienne Directrice d’établissements spécialisés (aujourd’hui à la retraite).

Chambly s’engage !

16 h 30 : Pour clôturer cette journée, la charte « Ville Handicap » sera signée par Michel Françaix, député-maire de Chambly, Yves Rome, Président du Conseil général de l’Oise, Vincent Guilluy, directeur de la MDPH (Maison Des Personnes Handicapées) de l’Oise et de nombreux partenaires de la commune, en présence de Michel Schmidt de la Brelie, sous-préfet de Senlis.

Espace François-Mitterrand (Mairie).

17 h 00 : Clôture de la manifestation autour du verre de l’amitié. Réalisé par le Centre d’Aide par le Travail Le Clos du Nid de Cires-les-Mello. Une exposition sur le handicap dessinée par le créateur du personnage Titeuf sera visible à la mairie (Espace François-Mitterrand) les vendredi 2 et samedi 3 octobre 2009. Le parcours sensoriel sera mis à disposition des écoles élémentaires de la commune le vendredi 2 octobre 2009 de 13h30 à 16 h 30.