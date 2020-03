3 M€ pour le secteur de l’aide à domicile dans le Rhône

Alors que le secteur de l’aide à domicile fait face à des difficultés financières, le Département du Rhône, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et l’État ont souhaité initier une démarche commune de modernisation, de structuration et de professionnalisation des services d’aides à domicile. Grâce à cette collaboration formalisée par la signature d’une convention, les 209 services d’aide à domicile du Rhône seront accompagnés financièrement entre 2010 et 2013, le coût global de ses actions s’élevant à près de 3 M€.

Cette volonté s’inscrit dans le prolongement des actions déjà entreprises par le Département du Rhône (politique de tarification, élaboration d’une charte qualité départementale, conduite d’expérimentations, développement de la télégestion …) et s’inspire de la réflexion issue de l’élaboration du schéma départemental 2009-2013 « pour accompagner vers l’autonomie », premier schéma développant une approche commune aux personnes âgées et aux personnes handicapées.