Cette journée d’étude est co-organisée le 3 juin 2009 par l’équipe C3U Ergonomie et psychologie du laboratoire Paragraphe, Université Paris 8 et l’Institut national supérieur de formation et de recherche pour l’éducation des jeunes handicapés (INS HEA). Elle devrait permettre d’engager une première réflexion sur le thème des modèles de l’homme dans le champ du handicap en tant que modèles opérants pour la recherche et pour l’action en ergonomie, en psychologie, et en éducation.

Quelles analyses peut-on faire des évolutions conceptuelles et des diverses classifications qui, au fil des décennies, témoignent d’une progressive prise en compte des facteurs environnementaux dans la définition du handicap ? Comment appréhender la « différence » dans la perspective de la loi n°2005-102, du 11 février 2005, dite pour « pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées » ? Comment penser conjointement les articulations entre les caractéristiques des environnements, la singularité des personnes et les notions de compensation et d’accessibilité ? A quels outils conceptuels et méthodologiques recourir pour comprendre l’activité comme source de développement pour une personne dans un environnement défavorable ou lorsque ses ressources sont défaillantes voire déficitaires ?

La mise en débat de ces questions vise un double objectif. Il s’agit, d’une part, de progresser dans les voies d’analyse pour saisir les ressources et les contraintes de l’activité des personnes handicapées, dans la diversité des situations et au sein de leurs dynamiques évolutives propres. Il s’agit, d’autre part, de contribuer à la transformation et à la conception de situations d’activité favorables au développement. La journée s’appuiera sur des présentations magistrales, des comptes-rendus de recherche dans les champs du travail, de l’éducation et de la formation et de la vie quotidienne, ainsi que des récits d’expérience. Elle s’adresse aux professionnels et aux associations travaillant dans le champ du handicap, aux enseignants-chercheurs, chercheurs et étudiants et se déroulera à l’Université paris 8 dans l’amphithéatre D003.

Lieu: Saint Denis (93) (Université Paris 8, 2 rue de la liberté – Amphithéatre D003)

La participation à cette journée est de 30 euros, elle est gratuite pour les étudiants

Inscription : INSHEA Tél : 01 41 44 93 47 ou E-mail: international@inshea.fr

Programme:

9h15-9h30 : Accueil des participants

9h30-10h00 : Introduction au colloque « Modèles de l’homme dans le champ handicap » V. Folcher, Université Paris 8

10h-11h : « Le sujet capable entre capacité de faire et pouvoir d’agir : défis dans le champ du handicap » P. Rabardel, Université Paris 8

11h-11h20 : Pause Café

11h30-12h30 : « L’intérêt de la référence à l’approche centrée sur le développement du pouvoir d’agir des personnes et des collectivités (DPA) dans les interventions auprès des personnes en situation de handicap », B. Vallerie, Université de Grenoble

12h30-14h : Pause Repas

14h-15h30 : « Raison et Limite de parler de situation de handicap » H. J. Stiker, Directeur de recherche, Université Denis Diderot, Paris 7 ;

« Différence, Compétences, Identité» C. Sarralié, Institut national supérieur de formation et de recherche pour l’éducation des jeunes handicapés (INS HEA)

15h30-16h : « Le poids des mots, entre témoignages et expertises » Pierre Brunelles, docteur en psychologie

16h : Pause Café

16h30-17h : « Construction mentale du déplacement chez les aveugles: modèles et nouveaux critères pour la conception d’IHM d’assistance à la mobilité», Gérard Uzan, Université Paris 8

17h-17h45 : « Accessibilité de l’université, des témoignages à la construction d’une approche croisée d’ergonomie et de géographie » M.A. Sallandre, C. Gouédard, V. Folcher, P. Gajewski, Université Paris 8

17h45-18h15 : Fil rouge, G. Vergnaud, Université Paris 8