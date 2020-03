Samedi 3 décembre 2011, Montgenèvre, station doyenne des Hautes-Alpes, portera les couleurs de l’Association ELA, à l’occasion d’une journée exceptionnelle alliant ski, solidarité et festivités.

Pour ouvrir la saison de ski sous le signe de la solidarité, la station de Montgenèvre vous offre le forfait de ski ! Un don de 30 euros pour ELA… et en route pour une journée riche en sensation et en émotion.

Au programme : du ski, du coeur, de l’entraide, du plaisir et de nombreuses activités sur le front de neige de Montgenèvre !

La neige tombe déjà à gros flocons sur la station de Montgenèvre : plus de 30 cm ont recouvert le village et les sommets ces derniers jours… Il est temps de réserver

FAITES UN DON DE 30 EUROS AU PROFIT D’ELA

Pour remercier les donateurs, Montgenèvre leur offre :

– Forfait ski pour la journée du 3 décembre

– Accès aux animations et épreuves sportives

– Tartiflette géante

– Night Fever Party

Les inscriptions se font directement en ligne sur le site* :

ela.lachaineducoeur.fr

Les donateurs bénéficient d’une réduction fiscale de 66%, cette journée ne leur coûtera donc que 10,20 euros !

*Les inscriptions pourront également se faire sur place à l’Office de Tourisme.

De nombreuses personnalités seront présentes

De nombreuses personnalités sont sensibles à la cause défendue par l’association ELA. Également férus de ski, ils soutiennent activement l’événement solidaire « Montgenèvre ELA… Et vous ? ».

Nathalie Simon, championne de France de planche à voile et animatrice télé/radio, Bernard Diomède, champion du monde de foot 98, et des acteurs de la série « Plus belle la vie », série n°1 en France (6 millions de téléspectateurs en moyenne chaque jour), seront là : Blanche Marci (interprétée par Cécilia Hornus), sa fille Johanna (interprétée par Dounia Coesens)…

Samedi 3 décembre, ils enfileront tous combinaisons, bonnets et chaussures de ski pour participer à cette manifestation exceptionnelle !

Programme de la journée

– 09h00 : Ouverture du domaine, journée sur les skis

– 16h00 : Début des épreuves ludiques et sportives : slaloms, parcours de raquettes…

– 18h00 : Chocolat chaud offert sur le front de neige

– 19h00 : Feux d’artifices

– 21h00 : Tartiflette géante à la maison du village

– 22h00 : RFM Night Fever avec Bruno Roblès aux platines !