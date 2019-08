Un mois après le lancement officiel du Club des chercheurs de la Cité internationale, Axel Khan inaugure, le 3 décembre 2008, un cycle de débats par une première conférence intitulée « Science, progrès et société ».

Axel Kahn* est surtout connu du grand public pour la vulgarisation scientifique qu’il fait depuis de nombreuses années et ses prises de positions sur certaines questions éthiques et philosophiques ayant trait à la médecine et aux biotechnologies. Dans cette conférence, il propose une réflexion sur l’image de la science et de la technique dans notre société.

Cette première conférence vient inaugurer la mise en place d’un cycle de débats programmés par le Club des chercheurs de la Cité internationale. Ouvert à tous les post-doctorants qui résident ou travaillent en Ile-de-France, français et étrangers, le Club leur permet d’échanger, lire la presse, organiser des réunions, mais aussi suivre des cours de français. Une programmation culturelle, des rencontres thématiques mais aussi des soirées festives sont régulièrement mis en place. Installé dans le cadre du Collège Franco-Britannique de la Cité internationale, le club des chercheurs est un espace privilégié par ses aménagements et ses services. Ce lieu permet de créer le lien social indispensable à la réussite du séjour en France des chercheurs étrangers.

La création de ce Club des chercheurs, pluridisciplinaire et international, s’inscrit dans le cadre de la politique d’accueil destination des chercheurs en mobilité, menée par la CIUP depuis 2002. La Cité dispose de services d’accueil spécialisés (aide administrative, recherche d’un logement, cours de français…) et propose, dans ses 40 maisons, des logements adaptés à ce public. La création de ce Club a été rendue possible grâce au soutien financier de la Région île-de-France.

* Axel Kahn est médecin et généticien. Grand spécialiste des maladies génétiques, du cancer et des biotechnologies, directeur de l’Institut Cochin, il est aussi membre du Comité consultatif national d’éthique et a présidé, notamment, la Commission du génie biomoléculaire et le groupe des experts de haut niveau en sciences de la vie auprès de la Commission européenne.

Conférence d’Axel Kahn « Science, progrès et société » | 3 décembre 19h

Conférence gratuite dans la limite des places disponible

Club des chercheurs de la Cité internationale universitaire de Paris

9 B, Boulevard Jourdan- 75014 Paris

Renseignements : 01 70 08 76 34 | bace@ciup.fr

RER B : cité universitaire – Métro : Porte d’Orléans – Tram T3