Avec Top Métier’92, le Conseil général propose un rendez-vous annuel afin de réfléchir et devenir acteur de son orientation. Ouvert à tous, le forum est l’occasion de rencontrer des professionnels de tous horizons et de découvrir de très nombreuses professions, parfois peu connues. Plus de 30 000 visiteurs s’étaient rendus à la 5e édition.

Du 3 au 5 mars 2011 de 9h à 18h au CNIT – La Défense, le Conseil0général des Hauts-de-Seine organise, en étroite collaboration avec l’Inspection académique, la 6e édition de Top0Métier’92, le Forum des métiers et de la rencontre professionnelle pour les jeunes de 13 à 20 ans.

Du jeudi 3 au samedi 5 mars de 9h à 18h : Le Forum est ouvert au grand public

Le forum ouvre ses portes au grand public, aux jeunes, collégiens, lycéens, étudiants et à leurs familles. A l’issue de ce forum, chaque visiteur repart avec le guide du Forum, pour y retrouver, à tête reposée, toutes les informations engrangées lors de sa visite.

Au programme : 1 300 professionnels répartis dans 18 pôles métiers accueillent les visiteurs. Des entreprises, des jeunes en apprentissage, des établissements de formation et des organisations professionnelles présentent les métiers de leurs secteurs, des fiches métiers expliquant les conditions d’exercices et les voies de formation sont remises à la demande, et surtout de nombreuses démonstrations métiers et ateliers sont proposés.

Jeudi 3 et vendredi 4 mars de 9h à 18h : Les collégiens sont à l’honneur

Des élèves des classes de 3e des collèges des Hauts-de-Seine sont invités sur le Forum, dans le cadre pédagogique de la découverte professionnelle. Les collégiens auront déjà préparé leur visite avec leurs professeurs en travaillant au préalable avec les supports pédagogiques conçus à cet effet. Au total 5 500 collégiens issus de 86 collèges seront présents. Le nombre de participants est volontairement limité afin de garantir la qualité des échanges entre les jeunes et les professionnels. Le Forum reste néanmoins ouvert au grand public.

Les innovations et les animations 2011

Pour cette 6e édition de Top Métier’92, le Conseil général des Hauts-de-Seine et l’Inspection académique proposent une fois de plus des innovations et les animations renouvelées qui font le succès du Forum.

Les nouveautés 2011 :

18 pôles métiers animés par plus de 1 300 professionnels : artisanat, banque et finance, commerce et distribution, communication, défense et sécurité, droit, environnement et développement durable, industrie et mécanique, information et découverte, informatique, international, mode et beauté, santé et social, sciences et recherche, sport, transport et logistique et un nouveau pôle : énergie.

Pôle Mode et beauté : Les visiteurs pourront découvrir le monde de la mode et du design et voter pour les lauréats du concours Olivier Gerval Fashion & Design Awards : bourse d’excellence qui finance la formation et le séjour en Chine ou au Japon dans un établissement partenaire de l’institut ; sans oublier les défilés de mode du samedi après-midi.

Un espace « Informations et découvertes » interactif avec des ateliers très pratiques. Le réseau Information et jeunesse 92 animera les ateliers « Trouver son stage de 3e » et « Trouver un contrat d’apprentissage », l’Infothèque du Pôle Universitaire Léonard de Vinci apprendra à activer les réseaux sociaux avec l’atelier « Trucs et astuces pour trouver son premier job », et la fondation Jeunesse Avenir Entreprise (JAE) proposera une animation à partir du logiciel Inforizon accessible sur site. Ce logiciel permettra aux jeunes sans projet professionnel de mieux se connaître et d’explorer une base de données de plus de 1 100 métiers pour identifier des métiers qui leur correspondent.

Insertion et handicap est l’espace d’information afin de favoriser l’insertion professionnelle des jeunes handicapés en milieu ordinaire de travail et en milieu protégé, avec la liste des professionnels présents qui mènent une politique active d’intégration.

L’espace Conseil des CIO, animé par l’Inspection académique. 32 conseillers d’orientation-psychologues informent les jeunes, en entretien individuel, sur les métiers, les compétences requises, les rémunérations, et bien-sûr, les formations.

Des démonstrations métiers pour mieux comprendre l’utilité des matières enseignées, les professions et leurs enjeux, parmi lesquelles :

– Faire des fleurs en métal avec le ferronnier d’art,

– Découvrir les métiers du monde agricole avec le céréalier,

– Participer à l’animation du journal dans la bulle radio de Studio Ecole de France,

– Etre policier scientifique à l’atelier d’empreintes digitales de la Police nationale,

– Voir fonctionner la machine à savon pour comprendre les métiers de la maintenance,

– Comprendre la radioactivité à l’atelier de Win France,

– Découvrir les métiers de la robotique avec Charly Robot : une petite commande numérique qui grave sur un porte-clés fer à cheval un motif personnalisé.

Des fiches métiers et un guide de visite, avec toutes les informations pratiques, seront remis à la demande.

Renseignements : www.topmetier92.fr – Tél. : 01 41 91 29 76