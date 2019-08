Léa pour Samy revient du 3 au 17 octobre 2009 pour la 5e année consécutive d’« Autis-Act et pour quinze jours d’action pour combattre l’autisme ». « Autis-Act » est née pour faire connaître, reconnaître l’autisme, pour permettre la mise en place de prises en charge précoces et adaptées, pour sensibiliser l’opinion publique, former et informer les professionnels et aider les parents à bénéficier des outils pour accompagner leur enfant au quotidien. Les éditions précédentes d’ « Autis-Act » ont essentiellement porté sur l’information, la formation et la sensibilisation, remplissant leur objectif de faire connaître l’autisme. 2009 marque une nouvelle étape pour Autis-Act qui se donne pour nouvel objectif de vaincre l’autisme.