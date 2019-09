2nd Forum Handicap et Alternance

Après le succès du Forum Handicap & Alternance de Novembre 2010, Avenir Handicap et la mission Alther37 organisent le 2nd Forum HANDICAP & ALTERNANCE en partenariat avec le Medef Touraine, Cap Emploi et Pôle Emploi. Ainsi, le Mardi 24 Mai 2011, 9h30-13h et 14h-16h, dans les salons de l’ HOTEL HOLIDAY INN, 15, rue Edouard Vaillant – 37000 TOURS 18 entreprises dont Mercure Tours Sud, SNCF, Dalkia, Handicall, Toupargel, La Poste Enseigne, Lesens Energie, Saur, Edf, Bouygues Telecom, Conseil Régional Centre, Leroy Merlin, Caisse d’Epargne, Quick, Crédit Agricole, Geith BTP, Carrefour, ST Microelectronics, recruteront des personnes en situation de handicap via l’alternance.

Une centaine de personnes en situation de handicap sont attendues à ce RDV. Ces personnes sont candidates à la formation comme l’apprentissage, les contrats de professionnalisation ou les stages. A 10h30, Mr Claude-Pierre CHAUVEAU, Vice-président du Conseil Général viendra à la rencontre des entreprises et des candidats lors de ce Forum.