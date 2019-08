2ème Prix « Soin et Bientraitance » de la Fondation d’entreprise B. Braun : ouverture de l’appel à projet 2011

La Fondation d’entreprise B. Braun lance l’appel à candidature de la 2ème édition du Prix « Soin et Bientraitance ». Ouvert à tous, établissements de soins, professionnels de santé, associatifs ou particuliers, ce prix récompense un projet innovant, intégrant la bientraitance tout au long du parcours de soin du patient. Avec ce prix de 25 000 euros récompensant le lauréat, la Fondation d’entreprise B. Braun accompagne la réalisation du projet gagnant, afin d’améliorer concrètement la qualité de vie des patients.

Le dossier de candidature pour la 2ème édition du Prix « Soin et Bientraitance » est téléchargeable sur le site Internet de la fondation d’entreprise B. Braun : www.fondation-bbraun.fr. Les projets doivent être renvoyés par e-mail avant le vendredi 23 septembre 2011 à l’adresse : prixbientraitance2011_fondation.fr@bbraun.com. Chaque dossier valide sera examiné par un jury, mixte et indépendant, composé d’experts professionnels de santé issus de domaines d’activités variés, afin d’assurer une richesse de points de vue sur la bientraitance. Les 5 projets sélectionnés pour être finalistes seront départagés après une soutenance orale du dossier et une ultime délibération du jury, qui décernera le prix de 25 000 € lors d’une cérémonie fin 2011.

Du simple soin à la bientraitance…

« La bientraitance est tournée vers le bien-être du patient. Elle peut se définir comme le respect du patient et de ses droits mis en actes, avec le souci constant de son bien-être » 2.

Le choix de ce thème par la Fondation d’entreprise B. Braun repose sur sa vocation d’amélioration de la qualité de vie des patients. La bientraitance s’affirme aujourd’hui comme une démarche essentielle pour les établissements de soins, notamment à travers le manuel de certification V2010 de la Haute Autorité de santé. La bientraitance ne cesse en effet d’être l’objet d’une politique de santé publique volontariste. Elle est un axe prioritaire de la mission des Agences Régionales de Santé. Elle est également l’un des trois piliers du projet du ministère de la Santé « 2011, année des patients et de leurs droits ». C’est pourquoi, forte du succès de la 1ère édition du Prix « Soin et Bientraitance » en 2010, avec 67 projets candi­dats, la Fondation d’entreprise B. Braun renouvelle cette action en 2011.



A propos du lauréat 2010

Le premier Prix « Soin et Bientraitance » a été décerné le 29 novembre 2010 à l’équipe du Centre de Lutte Contre le Cancer René Gauducheau (44), pour son projet intitulé « In­timité du patient et bonnes pratiques soignantes ». A travers la création d’un référentiel de bonnes pratiques et l’aménagement d’espaces de vie (personnalisation des chambres, création de salons familles, ouverture d’un patio extérieur), l’équipe souhaite améliorer la bientraitance en permettant aux patients de mieux vivre leur intimité lors de leur séjour dans le centre.

« Notre objectif est de faire évoluer les comportements du personnel du centre : continuer à assurer les soins au patient mais pas au détriment de son intimité. Ce prix va nous permettre d’améliorer concrètement le séjour à l’hôpital ». Devi Cournilloux, infirmier porteur du projet.