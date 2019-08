2ème journée «Tourisme» accessible aux déficients visuels à Chièvres en Belgique

L’année passée, le samedi 07 août, suite à la journée pêche qu’organise annuellement l’office du Tourisme de Chièvres, dans sa démarche de la démystification du handicap et de l’intégration des personnes handicapées, il a été décidé de ne pas rester sur cette expérience mais de continuer sur cette lancée. Yann Tondu et Béatrice Caufriez ont donc décidé de concocter ensemble une journée détente à Chièvres pour déficients visuels et à un coût réduit, samedi 30 juillet.

Une journée préparatoire a été organisée afin de mieux cerner les désirs et les ressentis des mal voyants. Visite de la Basilique et du Musée de la Vie Rurale étaient au programme et repas à l’étang de pêche d’Horimetz vu l’engouement convivial que les membres de cet étang diffusent. Cette première journée s’est très bien passée. Des entrevues préparatoires avec les responsables des sites doivent être planifiées afin d’adapter la visite. Les lieux doivent être réétudiés sous un tout autre angle afin de permettre aux déficients visuels de toucher les différents éléments.

De cette journée, en a découlé un autre projet : « Le parcours Sens à Voir », parcours dans le noir avec embûches en tout genre. On ne change pas une équipe qui bouge : Ce samedi 30 juillet dès 9h30, la deuxième journée «Tourisme-Culture » passera par Attre ete Chièvres.

La journée commencera par la visite du Château d’Attre par Baudouin de Meester qui nous a préparé une visite « tactile » et enrichissante.

Le midi : dîner à l’étang d’Horimetz

L’après-midi, visite de la Ville de Chièvres et de la Tour de Gavre en utilisant les différents sens. Visite spéciale olfactive pleine de surprises organisée par l’Office du Tourisme de Chièvres.

Tout ceci a été réalisé grâce à l’Office du Tourisme de Chièvres en collaboration avec l’asbl «Passe-Muraille» de Jemappes, asbl venue sur place pour «préparer» les guides à accueillir de façon adaptée. Celle-ci a pour objectif principal d’informer, sensibiliser, éduquer et former le tout public pour mieux appréhender le handicap et la personne handicapée au sein de la société.

Renseignements

Office du Tourisme Chièvres – Grand Place, 1 – 7950 Chièvres – 068/64.59.61 – 0478/59.16.76

http://www.officedutourismechievres.be – contact@officedutourismechievres.be

Asbl « Passe-Muraille » – Rue du Marché, 29 – 7012 Jemappes – 065/77.03.70 – 0478/20.85.74

http://www.passe-muraille.be – philippe@passe-muraille.be