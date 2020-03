2ème édition des rencontres du FestiHandiValide : Faire tomber les barrières à travers le cinéma

Organisé par l’association Airelles Vidéo et le collectif HandiCapEnsemble, le FestiHandiValide est le premier festival national de courts-métrages dédié au handicap.

A travers une compétition de clips vidéo, réalisés par de jeunes auteurs en 2012 et 2013, cet événement a pour but de sensibiliser le public au thème du handicap et de favoriser l’insertion des personnes handicapées dans la cité, dans l’emploi et dans la scolarité. Il s’agit également de faciliter la rencontre entre personnes en situation de handicap et personnes valides, « pour une meilleure compréhension de l’autre et un mieux vivre ensemble ».

Les clips traitent ainsi des différents handicaps (moteur, visuel, auditif, mental et psychique, maladies invalidantes) et de l’accessibilité sous toutes ses formes (au travail, à la vie affective, à la culture, à la scolarisation, au voyage, etc.) et seront, à l’issue d’une remise de prix, diffusés largement par les partenaires de l’opération, qui mènent de nombreuses actions de sensibilisation en France et dans l’ensemble des pays francophones, ainsi que par le CINEMA TOUCHING DISABILITY FILM FESTIVAL.

La sélection finale et la remise des prix du FestiHandiValide auront lieu vendredi 22 novembre, de 10h à 16h, au cinéma Le Mazarin, 6 rue Laroque, à Aix-en-Provence.

Plus d’infos sur : www.festihandivalide.fr