2ème édition de l’Intégration : en progression

Le week-end de l’Intégrathlon s’est clôturé sous le soleil. Cette initiative intercommunale poursuit dans sa lancée.

– Mercredi, jeudi et vendredi, encadrés par une cinquantaine d’étudiants de la licence STAPS APAS de l’Université Paris XIII, plus de 2 500 scolaires (USEP, UNSS, centres de loisirs, Collèges et Lycées) ont pratiqué des disciplines sportives adaptés et été initiés à la langue des signes et au braille, en compagnie de publics handicapés.

– Samedi et dimanche, plus de 3 000 personnes sont passées sur les 35 pôles sportifs. Animés par les associations locales, ces pôles ont accueillis plus de 20 Ambassadeurs du Sport Francilien et de l’Olympisme, dont plusieurs médaillés olympiques ou paralympiques au JO de Pékin.

– Mercredi soir, 150 spectateurs (séance complète) ont assistés à la projection-débat du film « La ligne droite », en compagnie de sportifs de haut niveau et acteurs du film.

– Jeudi soir, une cinquantaine de personnes ont participé au Forum de l’Intégrathlon, lieu d’échange et de rencontre dont l’ambition était de faire découvrir des initiatives d’intégration.

– Vendredi soir, plus de 300 responsables associatifs, d’établissement spécialisés et décideurs étaient présents à la soirée de lancement à Aulnay sous Bois. Les élus des cinq villes qui composent le SEAPFA (Aulnay-sous-Bois, Le Blanc-Mesnil, Sevran, Tremblay-en-France et Villepinte) ont mis à l’honneur une délégation palestinienne de personnes handicapées venue d’Al Ram en Cisjordanie, pour participer aux activités sportives du week-end.

Si certaines disciplines ont mieux fonctionnées que d’autres, le bilan général est très positif et la reconduction de l’initiative à d’ores et déjà été annoncée.

Au-delà de l’événement, l’Intégrathlon vit désormais toute l’année à travers :

– la mise en place de formations en partenariat avec le CDOMS 932,

– la création de partenariat entre des associations sportives et des établissements spécialisés du territoire intercommunal, afin de favoriser l’insertion des publics handicapés,

– le rapprochement et la mutualisation de moyen et d’encadrements entre les clubs sportifs des différentes villes.

Pour retrouver les temps forts des cinq jours, rendez-vous sur le site www.integrathlon.com.