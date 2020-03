2ème édition de la Fête du Sourire : le sourire…malgré la pluie

La seconde Fête du Sourire organisée par Autoroutes et Tunnel du Mont Blanc (ATMB), l’Association des Paralysés de France de Haute-Savoie (APF) et la ville de la Roche sur Foron a rencontré son public. Bravant les gouttes de pluie, les familles sont venues nombreuses dès le matin et la fête a battu son plein lors des éclaircies du début d’après-midi.

Les ateliers de maquillage, barbe à papa, le cabaret du magicien absolument remarquable, ainsi que les jeux en bois ont rencontré un vif succès. Sans oublier le parcours handicap qui a permis de sensibiliser les personnes valides aux différents obstacles qui se présentent lors de déplacements en fauteuil.

Pour ATMB, partenaire pour la seconde année de la Fête du Sourire et organisateur de cette journée, et en particulier pour son président Hugues Hourdin, cet événement est la concrétisation d’un engagement profond au service du handicap. « Nous sommes des acteurs de la mobilité en région, pour nous c’est tout naturellement que la question de l’accessibilité s’est imposée. Premièrement pour nos clients, nous avons investis depuis dix ans, plus de 8 millions d’euros, notamment sur les aires, afin d’éliminer les obstacles à la mobilité des personnes handicapées : raidillons, trottoirs…, mais aussi sur nos refuges d’urgence, notamment pour l’accessibilité aux boutons d’appel d’urgence. Pour nos équipes aussi, nous nous engageons en mettant en place une politique d’aménagement des postes de travail et de recrutement. En 3 ans nous sommes passés de 3 à 17 personnes en situation de handicap parmi nos équipes. Nous en ressentons une certaine fierté. Parallèlement nous sommes partenaires d’associations comme APF pour soutenir la Fête du Sourire qui permet aux salariés bénévoles d’ATMB de côtoyer les bénévoles d’APF et ainsi de créer des liens et des échanges. Cette fête du sourire est une belle fête de la fraternité. »

Du côté d’APF 74, le directeur départemental Cédrik Carotte estime que cette journée est une réussite : « grâce à des journées comme celle-ci où nous avons pour objectif de sensibiliser le grand public à la question du handicap, nous nous apercevons que les échanges se créent assez naturellement et ainsi les inquiétudes et les peurs liées au handicap s’évanouissent. Pour nous c’est toujours une petite victoire car nous cherchons régulièrement à tisser des liens pour « Vivre ensemble » ».

A la Roche sur Foron, qui accueille 11 salariés handicapés parmi son personnel, Monsieur le Maire Michel Thabuis se félicite d’être l’hôte de la Fête du Sourire qui correspond à la longue tradition d’accueil de la ville.

Quant aux dons, la générosité du public sera connue le 30 mai prochain lors de la remise officielle du chèque de l’ATMB à l’APF.