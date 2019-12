Le 2e Salon des Ecoles et des Formations Professionnelles pour Enfants Sourds et Malentendants en Ile-de-France se tiendra le samedi 12 décembre 2009 à l’INJS – Paris L’UNAPEDA Ile-de-France organise le 2e Salon qui se tiendra dans l’Institut National pour Jeunes Sourds, 254 rue Saint-Jacques à Paris le samedi 12 décembre 2009 de 10h à 17h. L’an dernier, 32 exposants, représentant la plupart des établissements scolaires accueillant des sourds ainsi que les établissement d’enseignement professionnels avaient participé au 1er Salon et ont souhaité que cette manifestation soit reconduite chaque année.

PROGRAMME

10h: Ouverture du Salon

11h-12h: 1ère Table ronde : La langue des Signes

Comment la mettre en pratique dans les établissements ?

13h30-14h30 : jeunes sourds et jeunes adultes sourds Témoignages sur leur parcours depuis la scolarisation jusqu’à l’insertion professionnelle –

15h-16h : Conditions de l’accessibilité à l’enseignement

démarches, financement, moyens techniques, accompagnements humains.

17h: Cloture du Salon

Pratique

Lieu : INJS Saint-Jacques 254, rue Saint-Jacques 75005 Paris

RER Luxembourg

Horaire : de 10h à 17h

Entrée libre et gratuite

Interprètes en LSF

Restauration possible sur place

Contact pour le Salon

Pierre Roger Tél 06 01 91 73 95 Mail : salon-idf@unapeda.fr