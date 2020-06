2e meeting de natation pour 200 nageurs déficients intellectuels

Pour la 2ème année consécutive le complexe aquatique de Nautipolis ouvre ses portes à 200 nageurs déficients intellectuels du 22 au 24 mars 2013.

200 sportifs Français et étrangers sont attendus le vendredi 22 mars par le Centre International de Valbonne. Le lendemain, la compétition, organisée en partenariat avec le CDSA06 (Comité Départemental de Sport Adapté des Alpes Maritimes), s’articule autour d’épreuves sur 25m et 50m en nage libre, dos et brasse et de parcours aquatiques pour ceux qui découvrent la discipline. En parallèle, deux « Programmes santé » soutenus par Humanis, groupe de protection sociale partenaire de Special Olympics France, seront gratuitement proposés aux participants du samedi au dimanche midi : « Des pieds en forme » (podologie) et « A pleine dents » (hygiène bucco-dentaire).

La veille de la compétition, la Course Relais Interentreprises, rassemble environ 32 sociétés de la région sur la Place Bermond de Sophia-Antipolis. Pour cet événement solidaire qui vise à récolter des fonds pour l’association, chaque entreprise participante forme une ou plusieurs équipes de 4 coureurs, chacun parcourt 2,5km avant de passer le relais. Des équipes de personnes handicapées sont invitées sur cet évènement.