Valérie Létard, Secrétaire d’État auprès du Ministre d’État, lancera les Journées territoriales de l’accessibilité, à l’occasion du 2e Forum de l’accessibilité, organisé par la préfecture de police et la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris, La loi pour l’égalité des droits et des chances, pour la participation et pour la citoyenneté des personnes handicapées» du 11 février 2005 prévoit l’accessibilité de tous les établissements recevant du public avant 2015.

A l’occasion du Forum de l’accessibilité organisé par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris et la Préfecture de police, Valérie Létard, Secrétaire d’Etat auprès de Jean-Louis Borloo, Ministre d’Etat, Ministre de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de la Mer, précisera la vocation des journées territoriales de l’accessibilité organisées sous l’égide du ministère afin d’encourager les acteurs locaux à faire les diagnostics et les travaux nécessaires à atteindre cet objectif ambitieux et indispensable. L’objectif du Forum est de sensibiliser les responsables d’établissements recevant du public à cette problématique et devant être accessibles à tous les publics au 1er janvier 2015. Les responsables y trouveront aide et conseils pour la mise en oeuvre de cette

réglementation.

Au sein d’un espace ouvert comprenant plus de 20 exposants associatifs,

techniques et institutionnels, deux tables rondes seront notamment organisées :

• « Handicaps et vie quotidienne » et

• « La loi sur l’accessibilité, 5 ans après »

Mardi 13 avril 2010 à 17 h 00

Bourse du Commerce

2, rue de Viarmes

75001 Paris