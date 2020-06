2e édition d’EuropAffiche : un concours original et créatif pour adolescents et jeunes adultes déficients intellectuels

A l’occasion de l’ouverture du Printemps de l’Europe*, la Fondation Jérôme Lejeune organise le jeudi 25 mars 2010 la remise des prix d’EuropAffiche 2010. Les équipes candidates présenteront leurs oeuvres devant un jury de professionnels. Conçu pour les adolescents et les jeunes adultes déficients intellectuels issus d’UPI, de SIPFP, d’IME, d’IMPro** ou d’associations, le concours « EuropAffiche » a été lancé en 2009 par la Fondation Jérôme Lejeune. Il consiste en la réalisation d’une oeuvre décorative sur un thème imposé à traiter à travers 3 pays européens dont la France. Pour la première édition en 2009, 21 groupes ont présenté leurs oeuvres, regroupant plus de 150 jeunes à la Maison de l’Europe.

L’élaboration et la réalisation des oeuvres permettent aux jeunes de découvrir des pays européens, d’élargir leurs connaissances, de les restituer et de les partager tout en apprenant à travailler en équipe. Participer au concours EuropAffiche représente un projet d’équipe sur plusieurs mois. A la suite de l’appel à projets lancé par la Fondation Jérôme Lejeune au mois de septembre, les groupes s’inscrivent et travaillent toute l’année sur la réalisation de leur oeuvre pour venir la présenter devant un jury.

Pour l’année 2010, les candidats ont travaillé sur le thème : « Les traditions culturelles : à travers les contes et légendes » Chaque groupe, après avoir choisi deux pays européens et la France, a illustré par son oeuvre les contes et légendes d’Europe en en dégageant les similitudes et les différences. Créativité, ingéniosité et inventivité sont attendues, toute liberté étant accordée pour le format, le support, les techniques et les matériaux utilisés pour la réalisation de l’oeuvre.

La présentation des oeuvres se déroulera le jeudi 25 mars 2010 à la Fondation Jérôme Lejeune. Cette année, le jury sera composé de Madame Beugin, conteuse, Madame Cognon, professeur de français, Monsieur Laloux, directeur artistique de communication, Monsieur Malartre, designer-graphiste, Monsieur Rabita, comédien, Mesdames Daniel et de Villaines, artistes, certains représentants des ambassades

européennes, et Monsieur Elliot, invité d’honneur, chef du restaurant de l’Hôtel Westminster au Touquet (une étoile au Guide Michelin).

Infos pratiques :



Concours EuropAffiche

Jeudi 25 mars 2010

37 rue des Volontaires, 75015 Paris

Métro Volontaires (ligne 12)

Programme de la journée :

– 10h – 14h Accueil des groupes et mise en place des oeuvres

– 14h – 17h Présentation des oeuvres devant le jury

– 17h – 17h30 Délibération du jury

– 17h30 – 19h Remise des prix et cocktail.

Le groupe lauréat partira le 30 juin au coeur de l’Europe, pour découvrir Bruxelles et les institutions européennes. Ce voyage est offert par la Commission Européenne.

*Le Printemps de l’Europe est une initiative européenne gérée par European Schoolnet et organisée chaque année au mois de mars. Il s’adresse à tous les établissements scolaires d’Europe. Il invite les enseignants à sensibiliser leurs élèves de maternelles, primaires et secondaires, à l’Union européenne, à ses citoyens et à ses institutions. En 2010, le Printemps de l’Europe débute le 22 mars.

**UPI : unité pédagogique d’insertion – SIPFP : Section d’Initiation aux premières formations professionnelles – IME : Institut

Médicoéducatif – IMPro : Institut Médicoprofessionnel.

La Fondation Jérôme Lejeune :



– Fondation reconnue d’utilité publique.

– 1er financeur en France de la recherche sur la trisomie 21 (une soixantaine de programmes par an dans le monde pour près de 2 millions d’euros).

– 1er centre de soin spécialisé sur les maladies génétiques de l’intelligence et de recherche clinique en

France, l’Institut Jérôme Lejeune accueille 5 000 patients de France et de l’étranger pour un suivi tout au long de

leur vie.

– Un service Familles et Vie quotidienne y propose une aide concrète aux familles concernées par le handicap

mental (publications, subventions, journées…).