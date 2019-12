L’Institut Ethique & Diversité co-organise avec RH&M, mardi 8 décembre prochain à Paris, le 2e Colloque de la Diversité en Entreprise, sur le thème : « La diversité : révélateur de l’excellence RH et managériale ? » Cet évènement à destination des dirigeants d’entreprises et des directeurs des ressources humaines a pour but d’aborder le thème de la diversité en entreprise dans sa globalité, pour l’insérer au mieux au cœur des décisions RH et managériales.

Ce colloque est animé par Khalid Hamdani Directeur de l’Institut Ethique et Diversité – Membre du Haut Conseil à l’Intégration et du Comité Consultatif de la Halde et co-animé par des dirigeants d’entreprises qui intègrent la diversité dans leurs politiques RH depuis de nombreuses années.

Ensemble ils développeront les quatre objectifs stratégiques : acquérir, concevoir, maîtriser et renforcer une vraie politique de diversité en entreprise tout en tenant compte du cadre juridique actuel.

A propos de l’Institut Ethique & Diversité :



Comment prendre en compte les 18 critères de discrimination prohibés par la loi pour en faire de véritables leviers d’une politique efficace en faveur de la diversité ? Telle est la mission de L’institut Ethique & Diversité qui accompagne les organisations privées et publiques dans le management de la diversité, à travers des prestations de conseil, de formation, de développement des talents et de communication.

L’Institut Ethique et Diversité est signataire de la charte de la diversité.