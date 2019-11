2e Championnat de France d’Équitation Sport Adapté en Seine Saint Denis

Le centre équestre UCPA La Courneuve organise les 16 et 17 mai son deuxième Championnat de France d’Équitation Sport Adapté en Seine Saint Denis. Événement dédié à la pratique de l’équitation par

les personnes en situation de handicap mental ou psychique, ce Championnat est ouvert à tous les cavaliers disposant d’une licence FFSA (Fédération Française du Sport Adapté). Cette édition 2013 sera

également marquée par l’ouverture d’une épreuve d’attelage et par un Trophée International d’Equitation Sport Adapté ouvert aux cavaliers étrangers. Deux nouveautés qui seront l’occasion de développer la rencontre et les liens entre les participants de tous horizons.