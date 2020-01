2e café-rencontre des aidants familiaux: “Bientraitance : grand âge et handicap”

Mardi 23 juin, de 8h30 à 10h, Marie-Cécile Ménard, conseiller général des Hauts-de-Seine délégué aux personnes âgées, organise le 2e Café-Rencontres des aidants familiaux, dans le cadre des « mardis de Neuilly », au Thé Cool à Neuilly. Ceci avec le concours de Bertrand Roux de Luze, vice-président de l’Union Nationale de l’Aide et du Soin à Domicile (UNA92), Dr. Philippe Charru, Gériatre, Chef de service du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) Louis Mourier de Colombes, Jean Balivet, Président de SOLidarité RESpect 92 (SOLRES 92) et Sylvie Tounsi, Coordinatrice de SOLRES 92.

Ce 2e rendez-vous convivial est placé sous le thème de la bientraitance des personnes âgées et des personnes handicapées. Comment garantir la bientraitance face à des situations de plus en plus complexes : le mal-être de l’entourage, l’exaspération, une situation familiale compliquée, des problèmes de communication ou encore les difficultés à assumer la maladie de l’autre…

Placé sous le parrainage de Philippe Juvin, vice-président du Conseil général des Hauts-de-Seine en charge des Affaires Sociales, les Café-rencontres permettent aux aidants familiaux de partager, échanger, communiquer leurs expériences et prodiguer des conseils dans une ambiance détendue.

Aujourd’hui, les aidants familiaux qui accompagnent un parent âgé en perte d’autonomie, un proche malade ou handicapé, sont de plus en plus sollicités, épuisés, isolés et nombreux. En 2009, le nombre de personnes bénéficiant de l’Allocation personnalisée d’autonomie (APA) à domicile est supérieur à celui en établissement, soit 8 000 contre 7 500.

En France, le nombre d’aidants familiaux s’élève à 4 millions de personnes. Ces café-rencontres donnent ainsi l’occasion aux familles de souffler et de se réconforter les uns les autres en créant notamment un réseau.

INFORMATIONS PRATIQUES

DATE : Mardi 23 juin de 8h30 à 10h

LIEU : Thé Cool – 5, rue Bailly – 92200 NEUILLY-SUR-SEINE

RENSEIGNEMENTS/INSCRIPTIONS : 01 47 29 35 64

www.hauts-de-seine.net