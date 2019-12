29 septembre au 1er octobre 2010

L’objectif principal du salon est de sensibiliser toutes les populations, adultes et enfants. On ne naît pas forcément handicapé, chacun d’entre nous, valide, peut-être concerné un jour, de près ou de loin…

Programme

Mercredi 29 Septembre

> 18h30

Soirée d’inauguration Réservée aux exposants et aux invités

Jeudi 30 Septembre

> 9h

Ouverture officielle du salon au grand public.

> 10h

ATELIER/DEBAT EMPLOI = Espace Conférence – Durée : 1h30

Témoignages employeur et employé; qu’en est-il de l’emploi des personnes en situation de handicap en 2010. Quelles structures peuvent leur venir en aide, avec quels moyens. Animé par Jean-Paul Béret, directeur déléguation départementale APF Bayonne (45min)/ Questions-réponses avec des spécialistes. (25min).

> 13h30

ATELIER/DEBAT SCOLARITE = Espace Conférence – Durée : 1h10

Enseignants, parents, élèves tous vous offrent leur témoignage sur la scolarité d’un élève handicapé (45min). Questions/réponses sur les moyens mis en oeuvre par les établissements scolaires (25min). Animé par Mr Olivier Alleman

> 15h15

Défilé de mode de vêtements adaptés = Espace Stands Durée : 30min.

> 16h

ATELIER/DEBAT TOURISME = Espace conférence – Durée : 1h10

Témoignages et informations des professionnels du Tourisme : état des lieux ; quelles sont les contraintes réglementaires, quelles aides pour la mise en oeuvre et le financement de la mise en accessibilité, quels moyens pour la commercialisation et la communication. Questions/Réponses.

> 19h

Fermeture du salon

Vendredi 1er octobre

> 9h

Ouverture du salon

> 10h

ATELIER/DEBAT ACCESSIBILITE = Espace Conférence – Durée : 1h20

Des professionnels vous apportent leur éclairage sur la loi du 11 février 2005 pour « l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ». Quels enjeux pour les entreprises et les particuliers, quels sont les dispositifs mis en place.

> 14h

ATELIER/DEBAT SPORT = Espace Conférence – Durée : 1h10. Sports et Handicaps, à qui s’adresser? Les différents parcours de sportifs handicapés.

> 16h

DEMONSTRATIONS

Handibasket (Handisport Anglet)

Handisurf (FFS Hossegor)

> 17h

Fermeture du salon

Organisation

Association Handiplage

39 rue des Faures 64100 BAYONNE

Tél/Fax : 05.59.59.24.21

Email : handiplage@handiplage.fr

Site Internet : www.handiplage.fr