Apres quatre mois et demi de navigation et dix-neuf étapes, de St Denis d’Oleron à Punat en Croatie, l’association Ilehandi propose une exposition intitulée Windincap, vers une mer accessible salle des cimaises à St Trojan les Bains, île d’Oleron. Windincap a permis à 750 personnes, handicapées et valides, de chacune des villes étapes de participer à la decouverte du milieu marin et de la voile grace à la realisation de sorties en mer sur un catamaran de 50pieds amenagé pour accueillir des personnes en situation de handicap.

Ce projet est aussi un echange avec plus de 60 associations et institutions du littoral sud européen agissant pour une mer accessible, esquisse d’un reseau pour l’accesSEAbilité.

C’est enfin une action de sensibilisation aupres des ecoles et colleges du pays Marennes-Oléron qui ont suivi l’aventure.

Venez decouvrir des instants de la vie à bord et les visages rejouis des participants à travers l’exposition

Vernissage le mercredi 29 septembre 2010 à 18h

ilehandi… présente “www.windincap.org” a European accesSEAbility project

