29 janvier 2010

La Mutualité française Pays de la Loire organise une table ronde sur le thème de l’aide aux aidants le vendredi 29 janvier à 14 heures Salle Sémaphore, Espace Port-Beaulieu, 9, rue Vincent Gâche à Nantes. Avec Estelle Lamy, neuropsychologue au Chu de Nantes, Ouzna Abid, psychologue, Yannick Desborde, directrice du Clic Est-Vendée, Françoise Mandin, association Vendée Alzheimer et Marion Lory, directrice de la Maison des aidants de Nantes.

L’après-midi permettra de faire le point sur l’évolution d’un malade atteint de pathologies neurologiques, la vie sociale et relationnelle de la personne malade et de ses proches, et les réponses apportées pour l’accompagnement des aidants familiaux. Le pôle soins et personnes âgées d’Anjou Mayenne et Mutualité Retraite présenteront les services apportés en direction des familles de malades Alzheimer. Cette table ronde est proposée dans le cadre des rencontres santé du dispositif Priorité santé mutualiste.

Contact : martine.ployon@mla.fr