Hélène Bruyère Adobati, Audrey Modolo, Simone Bischoff du Mouvement d’Art-Thérapeutes vous invitent le Jeudi 29 avril 2010 à 20 heures à la conférence animée par Henri Saigre à l’occasion de la publication de son essai “Deviens qui tu seras” (photo) à la salle du Complexe de la Ficelle, 65 boulevard des Canuts (Lyon 4e)

L’art-thérapie a pris sa place comme une approche de soins parmi bien d’autres, et participe ainsi au travail de restructuration de la personne humaine.

Chercher à découvrir les effets de l’art-thérapie, questionner a priori ce qui se joue dans l’acte créateur, en quoi la création peut¬-elle avoir des effets thérapeutiques ?

Existe-t-il un type de personnalité artiste, quelles en seraient les vertus ?

Où se joue l’alchimie créatrice, en quel lieu du cerveau ça crée ?

Quelles relations la création entretient-elle avec les pathologies de l’âme ?

Quels liens pouvons-nous établir entre la puissance de nos rêves et les dures contraintes de la réalité ?

Au fil du discours se précise une manière d’être ainsi qu’une définition de la fonction de l’art-thérapie et de l’artiste-thérapeute.

Henri Saigre est comédien, metteur en scène, auteur. Fondateur de la mascothérapie, il est également cofondateur du Mouvement d’Art-thérapeutes qui organise des formations à l’art-thérapie et à la psychothérapie relationnelle. (www.le-mat.net) Il est psychothérapeute relationnel , didacticien et membre du SNPpsy.

Le nombre de place est limité. Pour réserver, contacter :

– Audrey Modolo au 06 63 24 62 92 – mail : audrey.modolo@free.fr

– Simone Bischoff au 06 10 81 42 60 – mail : sbischoff@club.fr

– Hélène Bruyère Adobati au 06 79 45 34 76 – mail : helene.bruyereadobati@neuf.fr