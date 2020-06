28 octobre 2010

« Les associations sont plus que jamais fragilisées en 2010, voire même menacées de disparition pour certaines », constate Xavier Kergall, Directeur Général du Forum National des Associations & Fondations. « La réforme des collectivités locales et les problèmes aigus de financement public rendent la situation du monde associatif particulièrement critique ». Ce contexte est notamment préjudiciable pour les milliers de petites associations qui risquent de perdre ainsi leurs ressources, alors même que leur rôle d’accompagnement et de soutien est plus que jamais essentiel.

« Même si la sortie de crise se profile, les populations, les personnes en difficulté, comme un certain nombre de TPE ou d’indépendants, continuent chaque jour d’avancer grâce à l’appui et à l’aide concrète qu’ils trouvent auprès de ces petites associations », explique Xavier Kergall. « Sans solutions pour garantir leur financement, elles sont clairement amenées à disparaître, créant un vide pour tous ceux qu’elles aident au quotidien ».

De nombreux chantiers sont ouverts et ne demandent qu’à être transformés en actions concrètes : réorganisation du secteur pour une meilleure visibilité et portée politique, diversification des ressources, prorogation des subventions publiques, évolution des structures par regroupement, développement de la relation associations/entreprises…

Autant de thématiques seront abordées et développées lors du 5ème Forum National des Associations & Fondations, qui réunira près de 4000 experts, responsables et dirigeants du secteur associatif afin de poser les problèmes, débattre et proposer des pistes de solutions pour assurer aux associations un avenir pérenne.

Des conférences techniques et ateliers pratiques seront également organisés autour des thèmes du financement et des partenariats avec les entreprises, mais aussi sur des sujets plus spécifiques au secteur associatif (gouvernance, subventions, fonds de dotation, fiscalité, bénévolat…), sans oublier les problématiques liées aux bénévoles et à leur mobilisation via, par exemple, les réseaux sociaux (Facebook, Twitter…).

Le financement, pierre angulaire de la survie des associations

Avec notamment pour traiter de cette problématique :

– CONFERENCE PLENIERE : Associations et collectivités territoriales, la nouvelle donne.

Réforme des collectivités, situation des finances publiques : quelles relations financières par temps de crise ? Quel impact potentiel sur les associations ? Comment s’en sortir et inventer un nouveau partenariat gagnant-gagnant ? En présence de Marc-Philippe Daubresse, Ministre de la Jeunesse et des Solidarités Actives.

Conférence n°P01 – de 11h15 à 12h45

– Diversification des ressources financières des associations : vers de nouveaux moyens et modes de financement

Le désengagement de l’Etat et des collectivités territoriales, la complexité des appels à projets conduisent les associations à rechercher une diversification et un accroissement de leurs ressources. De la démarche marketing au partenariat d’entreprise, les associations doivent être innovantes.

Conférence n°C17 – de 16h15 à 17h45

Les partenariats associations/entreprises : l’avenir du secteur associatif ?

Les temps forts pour décrypter les opportunités de ces partenariats :

– CONFERENCE PLENIERE : Les nouvelles relations associations/entreprises peuvent-elles contribuer au développement durable ?

Le développement durable passe-t-il par un New Deal entre entreprises et associations/fondations ? Peut-on imaginer une alliance nouvelle entre le capitalisme et le secteur à but non lucratif pour sauver la planète ? Cette plénière permettra de découvrir de nouveaux partenariats locaux entre les entreprises, les associations et les fondations, ainsi que des formes nouvelles de « social business », de mécénat et de philanthropie qui se développent dans le monde…

Conférence n°P02 – de 16h15 à 17h45

– Relations associations/entreprises : innover pour renforcer les partenariats opérationnels de demain

Le renforcement des relations associations/entreprises est devenu impératif pour répondre à leurs propres enjeux comme à ceux de la société. Comment répondre aux enjeux stratégiques auxquels sont confrontées les associations et les entreprises tout en favorisant un flux d’affaires ? Du mécénat à la prestation de services, le spectre des relations ouvre tout un champ permettant à chacun de développer son projet d’entreprise tout en concourant à la mise en œuvre d’initiatives innovantes.

Conférence n°C04 – de 9h00 à 10h30

Les bénévoles : au cœur du dispositif associatif

Les conférences pour en débattre :

– Les bénévoles, capital humain des associations, richesse pour la société civile et pour les entreprises

La gestion de la richesse humaine que représentent les bénévoles est au cœur des préoccupations des associations : comment optimiser leur recrutement, leur implication dans le projet associatif ? Comment les former, les valoriser, les fidéliser ?

Avec un focus particulier sur les jeunes retraités, une véritable opportunité pour faire face à l’augmentation des besoins sociaux.

Conférence n°C20 – de 16h15 à 17h45

– Facebook, Twitter et les associations ? Web 2.0 et les réseaux sociaux : de nouveaux leviers de mobilisation

Quels sont les atouts des nouvelles technologies ? Comment les réseaux sociaux et le web participatif peuvent-ils être de nouveaux leviers de mobilisation pour se faire connaître, gagner en notoriété, susciter l’adhésion et attirer des bénévoles de façon ponctuelle et massive ? Avec des exemples et témoignages d’associations.

Conférence n°C18 – de 16h15 à 17h45

Infos pratiques

Pour cette 5e édition, les organisateurs ont conçu un programme complet réunissant en un seul lieu toutes les informations pratiques et utiles, afin de répondre aux questions et aux attentes de plus de 4000 élus, responsables et dirigeants associatifs :

– 2 conférences plénières

Débats en tables rondes sur des sujets d’actualité et de prospectives

– 20 conférences techniques

Sur les grandes problématiques des associations & fondations en France

– 26 ateliers pratiques

Pour des outils et solutions concrètes

– 35 stands pour des consultations individuelles et rendez-vous d’experts :

Institutions, experts, banque/assurance, informatique/bureautique, services, communication, édition…

– 400 experts et professionnels

Pour des rendez-vous techniques et personnalisés

Cette journée sera par ailleurs clôturée par les « Coups de Cœur du Forum » (17h45-18h30), qui récompenseront 5 partenariats originaux et réussis entre associations et entreprises.

A qui s’adresse le forum ?

· aux dirigeants & principaux responsables d’associations & fondations

· aux partenaires-conseils des associations

· aux acteurs institutionnels et collectivités territoriales

· aux fournisseurs et prestataires de services

· aux médias et leaders d’opinion

Jeudi 28 octobre 2010 au Palais des Congrès de Paris

Tout le programme des conférences & ateliers sur www.forumdesassociations.com