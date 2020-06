28 mai : journée de dépistage des cancers de la peau

Chaque année depuis 10 ans, le syndicat des dermatologues organise une Journée de dépistage des cancers de la peau. A cette occasion, un millier de dermatologues se mobilisent dans toutes les régions de France et examinent bénévolement (et de façon anonyme) les patients qui se présentent dans des centres de dépistage mis en place pour cette journée.Cette année, le Syndicat national des dermatologues a décidé d’atteindre prioritairement les personnes qui exercent leur activité en extérieur : agriculteurs, marins pêcheurs… ainsi que les adolescents qui ignorent encore trop souvent les risques de l’exposition solaire. Pour connaître les centres de dépistage : 0890 71 10 71 ou pour obtenir la liste des centres de dépistage les plus proches de chez vous http://www.syndicatdermatos.org