28 et 29 mai 2009

La famille dans tous ses états : la diversité de la parentalité

Intervenants :

Aurore Chanrion et Nicolas Eglin, association Une Souris Verte, Lyon 3e et Daniel Cadoz, président de l’association

Enfance et Familles d’Adoption de l’Ain

Contenu



– Apports théoriques : définition de la parentalité, impact de l’annonce du handicap, pratiques professionnelles adaptées à l’accueil de l’enfant en situation de handicap et à l’accompagnement des parents.

– Les ressources et les partenaires : présentation des sites Internet, associations, ouvrages bibliographiques…

– Regard sur l’adoption en France et dans notre région. Nombre d’enfants adoptables, d’enfants adoptés. Répartition enfants venus des pays européens, enfants venus d’autres continents. Les démarches de l’adoption. La question de la fratrie.

Quels moyens pour accompagner et soutenir les parents dans leurs démarches ? Réseau associatif, services de l’Etat…

Enjeux

Qu’est aujourd’hui une famille ordinaire ? Une grande variété de formes de familles co-existent, se croisent, se rencontrent dans les différentes structures d’accueil éducatif et collectif pour leurs enfants. Les professionnels qui ont pour objectif de proposer un accueil personnalisé adaptent leurs attitudes et leurs postures professionnelles à chaque enfant et chaque parent tout en répondant aux exigences d’un projet de structure en conformité avec les

valeurs portées par l’équipe rattachée à une institution.

Certains parents dont les enfants sont en situation de handicap ou présentent un développement atypique, reconnu ou non, ou certains parents adoptants peuvent rechercher auprès des professionnels des conseils, du soutien dans leur rôle et leur fonction éducative comme tout autre parent. Ces professionnels expriment le besoin de compléter leur formation initiale pour proposer une écoute et des réponses adaptées aux situations rapportées par les parents. Ils ont besoin de préciser les limites de l’accompagnement, d’identifier les ressources externes pour rediriger les parents vers les bons interlocuteurs et de développer du partenariat.

Objectifs

– Identifier et comprendre les besoins, les attentes et les questionnements que peuvent avoir des parents d’enfants en situation de handicap, d’enfants adoptés.

– Préciser l’existence ou l’absence d’une particularité des familles d’enfants handicapés et d’enfants adoptés.

– Mieux accueillir les différents parents et leurs enfants dans toute leur singularité.

Public

Toute personne, professionnel ou bénévole intervenant en structure éducative de type collectif.

Lieu :

CREFE 113, rue du 1

er mars 1943 Villeurbanne

Accès :

Bus C3, 11 ou 198 arrêt Grandclément, Métro A arrêt Flachet Tramway T3 arrêt Gare de Villeurbanne

Tarif :

Salariés :

Bénévoles, étudiants, stagiaires :

20 €150 €