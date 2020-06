27 mai 2010

La journée nationale de prévention et de dépistage des cancers de la peau qui a lieu aujourd’hui, jeudi 27 mai, vous permettra de profiter gratuitement d’un examen. L’opération aura lieu un peu partout en France. Il s’agit d’une initiative mise en place en 1998 par le ministère de la Santé, en raison de l’augmentation du nombre de cas de cancers de la peau.

En plus du dépistage proposé, cette journée sert également à sensibiliser et à informer le public sur le danger des cancers de la peau et sur l‘importance de se faire régulièrement contrôler. Le contrôle en lui-même consiste simplement en un examen visuel, réalisé par un dermatologue afin de déceler les tâches ou grains de beauté suspects.

100.000 nouveaux cas de cancers de la peau sont recensés chaque année en France, et leur nombre augmente de 10% tous les ans.

En savoir plus: www.syndicatdermatos.org