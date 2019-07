26 janvier 2009

Projection inédite du film « DRH & HIV » et présentation en exclusivité de l’étude « Vivre et travailler avec le VIH-VHC »

Sidaction, en partenariat avec le centre des jeunes dirigeants d’entreprises, diffuse le film d’Antoine Tracou « DRH & HIV » lundi

26 janvier à 15H au théâtre de l’Opprimé à Paris. Ce documentaire met en lumière un des objectifs de la mission emploi de Sidaction : confronter les freins à l’embauche, les peurs des employeurs et les craintes, la gestion du secret des personnes séropositives dans leurs recherches d’emploi.

La problématique du VIH liée à l’emploi est présentée dans ce documentaire de façon innovante mais réaliste, puisqu’elle met littéralement en scène des personnes séropositives lors d’entretiens de recrutement fictifs.

Emploi et VIH : une thématique en évolution

Grâce aux progrès des traitements, les personnes séropositives trouvent un espoir de se projeter dans l’avenir et de repenser à une activité, si possible professionnelle et source de revenus.

Cependant, les représentations de la maladie changent très peu : la discrimination reste de mise et entrave le retour à l’emploi pour les personnes séropositives. 50 % des personnes qui annoncent leur séropositivité sur le lieu de travail perdent leur emploi dans les 6 mois qui suivent cette

annonce. Sidaction, en collaboration avec le Centre des Jeunes Dirigeants d’Entreprises et le Réseau Ville Hôpital a voulu favoriser l’évolution du regard sociétal sur le sida en mobilisant employeurs, employés et personnes concernées par le VIH pour faire émerger, comprendre et mieux accepter les contraintes et les attentes de chacun.

Vivre et travailler avec le VIH et/ou le VHC : résultat d’une enquête

Menée pendant deux ans auprès d’une population séropositive et ou touchée par une hépatite C, cette analyse qualitative (basée sur des entretiens) des problèmes rencontrés dans la vie professionnelle ou dans la recherche d’emploi révèle que : « La santé vulnérable accroît la précarité sanitaire mais aussi professionnelle et sociale. Cette précarité se manifeste par de nombreux changements concernant la question de l’activité de travail et pas seulement celle de l’emploi. La question est bien celle du travail comme activité (ce qu’on fait, les contraintes et ressources de cette activité) et pas seulement avoir, ne pas avoir, retrouver un emploi: que fait-on au travail, que cherche t on à faire pour construire la compatibilité entre exigences du travail et exigences de la préservation de soi, de sa santé. »

Co-présentée par Fréderic Brugeilles, sociologue et Mariama Diallo, psychologue du travail, l’étude a été menée par Dominique Lhullier, Professeure des Universités à Paris V.