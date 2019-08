26 et 27 novembre 2010 – États Généraux de la prise en charge globale des personnes vivant avec le VIH en Ile-de-France

Le 26 et 27 novembre se tiendront à Paris les Etats Généraux de la prise en charge globale des personnes vivant avec le VIH en Ile-de-France. AIDES appelle les personnes vivant avec le VIH et l’ensemble des acteurs de la prise en charge, en particulier les soignants et les médecins à ne pas manquer ce rendez-vous. L’Agence Régionale de Santé d’Ile-de-France a organisé ces rencontres à la demande des associations de personnes vivant avec le VIH. Elles réuniront les soignants, les médecins, les acteurs institutionnels et associatifs de lutte contre le sida et les personnes touchées, les premières concernées. La moitié des séropositifs de France vivent en en Ile-de-France : environ 45000 personnes sont prises en charge pour le VIH mais entre 10000 et 20000 ignorent encore leur séropositivité.

AIDES, le Comité des familles et les associations qui se sont associées à l’événement ont mené un travail sur le terrain pour inciter les personnes vivant avec le VIH à participer à ces rencontres et recueillir leurs besoins. Courant novembre, 4 réunions ont réuni plus de 80 personnes et au mois d’octobre AIDES a réalisé une enquête flash qui a permis de recueillir l’avis de 117 personnes sur la qualité de leur prise en charge.

Si ces Etats Généraux sont une réussite, ils marqueront la première étape d’élaboration collective d’une politique régionale de lutte conte le sida et de l’évolution concertée de l’offre de soins : un projet pour faire face aux nouveaux enjeux de l’épidémie. Une forte mobilisation est nécessaire pour ne pas manquer ce moment de démocratie directe et poser collectivement les bases de ce que nous souhaitons pour la prise en charge et la lutte contre le VIH en Ile-de-France.

AIDES souhaite que les Etats Généraux soient l’amorce d’un processus qui se poursuive au-delà de l’événement : un travail de concertation et d’élaboration collective des politiques d’offre de soins et de santé publique en Ile-de-France. On peut être critique sur la méthode qui a présidé à la construction de ces Etats Généraux, avoir des craintes sur la façon dont leurs conclusions seront mises en œuvre par les pouvoirs publics mais ils représentent une occasion et un préalable incontournable pour faire entendre la voix des acteurs de la lutte contre le sida, en particulier celle des personnes vivant avec le VIH.

Les inscriptions aux Etats Généraux peuvent être anonymes. Elles ne sont plus possible en ligne mais les personnes qui se présenteront les 26 et 27 novembre 2010, au CNIT (2 esplanade de la Défense, Metro La Défense ligne 1, RER A) seront bienvenues.

Le programme est consultable à l’adresse suivant : www.etatsgeneraux-vih.fr