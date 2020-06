Paris, le 6 mai 2010 – A l’occasion de la Journée Mondiale et de la Semaine Nationale de la sclérose en plaques, Biogen Idec France, société engagée dans la SEP, ouvre pour la première fois en France, en partenariat avec des associations de patients (AFSEP, la Ligue Française contre la SEP et Notre Sclérose), La Maison de la SEP. La Maison de la SEP est un espace unique d’échange et d’information sur cette maladie trop souvent ignorée et qui, pourtant, touche environ 80 000 personnes en France.

La Maison de la SEP sera ouverte les 26 et 27 mai 2010 à Paris, 37 rue Marbeuf (8ème), de 10h00 à 18h00.

Pourquoi cet espace ?

Pour Biogen Idec France, transformer le futur de la sclérose en plaques est une mission qui va au-delà de la Recherche et du Développement de médicaments innovants. L’engagement de Biogen Idec France est d’accompagner les différents acteurs impliqués dans la sclérose en plaques pour améliorer la prise en charge de cette maladie.

La Maison de la SEP est un lieu fédérateur puisque toutes les personnes touchées de près ou de loin par cette pathologie pourront échanger avec des professionnels de santé et les associations de patients, développer leurs talents artistiques avec des ateliers de peinture, écouter des témoignages de patients, tout cela dans un lieu convivial, chaleureux et entièrement dédié. Exposition d’œuvres de peintures réalisées par les patients atteints de sclérose en plaques dans le cadre du concours SEP’ART, coin multi média, et bonne ambiance seront au rendez-vous.





La Maison de la SEP

37 Rue Marbeuf – 75008 PARIS

26 et 27 mai 2010

Plus d’information sur www.lamaisondelasep.fr