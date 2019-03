Tous HanScène 7e édition du Concours “Vidéo Handicap”

Tous HanScè ne 7e édition du Concours “Vidéo Handicap” ouvert aux étudiants

Quel est le point le commun entre David Lynch, Jacot Van Dormael, Geoffrey Enthoven, Jacques Audiard, Eric Tolédano et Olivier Nakache, Frank Dubosq, Vianney Lebasque et Javier Fesser ?

Comme Tous HanScène®, ils ont mis le Handicap à l’affiche !

Ce concours vidéo donne l’occasion à tous les étudiants de se mettre dans la peau de ces fameux réalisateurs, et à travers la réalisation d’une vidéo de 3 minutes de changer le regard sur le handicap.

Leur réalisation sera soumise à un jury prestigieux composé de professionnels du cinéma et de grandes entreprises partenaires. La remise des prix se tiendra à Paris le 28 mars 2019.

Pour la septième année consécutive, le concours « Vidéo Handicap Étudiant » Tous HanScène ® revient. Ce concours a été imaginé et créé en 2012 par Christian Grapin, Directeur de l’association TREMPLIN Études-Handicap-Entreprises en partant du constat qu’en France aujourd’hui encore trop peu de jeunes en situation de handicap poursuivent leurs études dans le supérieur (8% contre 17% pour l’ensemble des jeunes) et parmi eux seul 1% sont en bac+5. Cette situation les fragilise face à l’emploi où ils subissent un taux de chômage beaucoup plus élevé que la moyenne des jeunes en France. Or Handicap et Études supérieurs : C’est possible !

Comment le démontrer ? La règle du jeu est simple : des équipes de 2 à 4 étudiants ou membres de ’administration proposent au jury un court-métrage de 2 à 3 minutes dont le thème central est le handicap et l’inclusion des jeunes en situation de handicap dans les études supérieures et dans la société. À eux de choisir l’une des 7 catégories, d’écrire le scénario, de tourner les plans, de les monter. Le film réalisé sera ensuite à déposer sur www.toushanscene.fr pour le soumettre au vote du grand public et des entreprises partenaires. A eux aussi d’en faire la promotion sur les réseaux sociaux.

Les sept catégories vidéos sont les suivantes :

– ARTS ET ESSAIS, cette catégorie est destinée aux plus poétiques, artistiques, cinématographiques, bref à ceux qui veulent faire chavirer les codes de la littérature et de l’art.

– HUMOUR, peut-on rire de tout ; certains le prétendent. Cette catégorie est faite pour eux. INNOVATION TECHNOLOGIQUE pour ouvrir le champ des possibles à travers un prisme technologique orienté solutions techniques, connectées, digitales.

– SPORT pour faire rimer handicap avec performance, dépassement de soi, compétition, exploit…

– VIE ETUDIANTE : pour ceux qui souhaitent aborder le handicap sous l’angle des études, de la vie sur le campus, des cours, des moments partagés avec les copains.

-VIE PROFESSIONNELLE pour montrer que l’inclusion des personnes en situation de handicap dans le monde du travail est aussi un enjeu de société.

– VIE QUOTIDIENNE pour aborder des thèmes comme la vie chez soi, les loisirs, les moments avec les proches, les démarches personnelles, les voyages…

Le palmarès récompensera 11 films autour de 3 types de Prix :

Par ailleurs, les 3 établissements les plus mobilisés lors de la phase de vote se verront récompensés par un des Prix Mobilisation : une subvention pour financer la mise en place d’un projet handicap. La cérémonie se tiendra le 28 mars 2019 à l’UGC Ciné Cité Paris 19ème.

Les chiffres à retenir de la dernière édition :

+de 1000 étudiants mobilisés, 400 établissements engagés, et 65 000 vues pour 99 vidéos réalisées.

3 établissements récompensés pour leur mobilisation : 15 entreprises partenaires

590 000 visites sur www.toushanscene.fr,