25 octobre au 7 novembre 2010

Dans le cadre du « Mois extra-ordinaire, » organisé par la Ville de Paris, la Mairie du 3e arrondissement et son Conseil Local du Handicap organisent la Semaine Locale du Handicap sur le thème de l’accessibilité urbaine. Pour cette troisième édition, différebnts événements sont organisés…

Pour cette troisième édition, plusieurs événements sont organisés :

– Une programmation artistique pour éveiller les consciences : expo-photo, court métrage, témoignages de personnes en fauteuils roulants et performances de danse contemporaine avec la compagnie « Danse avec les roues »

– Des rencontres avec les professionnels (commerçants et architectes) pour les informer sur leurs obligations légales d’accessibilité (à partir du 1er janvier 2015) envers les personnes en situation de handicap.

– Plusieurs actions ludiques et citoyennes pour sensibiliser le grand public : Une randonnée en roller et fauteuils roulants dans les rues du 3e, en présence de Ryadh Sallem, champion d’Europe de Basket Handisport , et une verbalisation citoyenne dans les rues de l’arrondissement pour sensibiliser les habitants et commerçants à la nécessité de respecter les réglementations en matière d’occupation des trottoirs et de stationnement.

Le Conseil Local du Handicap, initiative originale dans le 3e, a pour vocation la réalisation d’actions concrètes afin de sensibiliser et d’informer sur les questions liées au handicap. Instance de démocratie participative unique à Paris, il travaille également à renforcer l’accueil et l’accessibilité des personnes en situation de handicap aux lieux publics, à la voirie, mais aussi aux transports et au logement.