La danse intégrée est un courant de la danse contemporaine qui s’intéresse autant aux personnes handicapées, tous handi­caps confondus, qu’aux personnes non handicapées. La Cellule accueil handicap de l’Université Paris-Est Marne-la- Vallée (UPEMLV), en collaboration avec la Compagnie Tatoo, propose à tous les curieux, danseurs ou non, une sensibilisation au handicap par une expérience unique au travers d’ateliers de danse intégrée.

S’exécutant à travers la création et le mouvement, cette nou­velle forme d’intégration redéfinit les limites et les possibilités du corps. Loin de la communication verbale, l’art chorégraphique permet de valoriser la singularité de chacun. Ainsi, Le fauteuil n’est plus envisagé comme « substitut » mais comme « objet d’expression ». Libre à chacun d’inventer, de ressentir, de laisser transparaître l’émotion… car la danse est avant tout une af­faire d’expression de pulsions intérieures, de désir, de sensualité, de sentiments entremêlés.

Appropriation, mise en mouvement, retranscription par le corps, l’expression gestuelle de la Langue des Signes Française (LSF) sera sublimée à travers une chorégraphie en fauteuil par Del­phine Soyer qui traduira en langage des signes des poèmes de Désiré Kacouchia, étudiant à l’UPEMLV.

La compagnie Tatoo, sous la direction artistique de Florence Meregalli, offrira le temps d’une journée l’opportunité à tout un chacun de découvrir cette nouvelle pratique. Un événement à ne manquer sous aucun prétexte…

Programme du 25 novembre 2010

11h – 12h30

Atelier de danse en fauteuil animé par Gladys Foggea et Sophie Trouvé. Ouvert à tous avec inscriptions au préalable*.

12h30 – 13h30

Buffet déjeunatoire, projection d’extraits de représentations de la compagnie Tatoo, échange avec les danseurs.

15h30 – 17h00

Traduction en langue des signes de deux poèmes de Désiré Kacouchia asso­ciée à une chorégraphie en fauteuil par Delphine Soyer.

Pot de clôture

*Inscriptions au préalable pour les ateliers de danse en fauteuil auprès de : cecile.laganne@univ-mlv.fr