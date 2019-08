25 novembre 2009

Ce colloque biannuel, organisé par le service de l’Escale et le réseau R4P, est gratuit et sans inscription (réservé aux professionnels). Il se déroulera dans l’amphithéâtre B13 de l’Hôpital Neurologique à Bron et sera suivi d’un cocktail offert par le laboratoire Hollister.

Sur le site internet du réseau (www.r4p.fr, page formations), vous trouverez le Programme avec les indications pratiques pour se rendre dans l’amphi B13

Présentation du Centre de compétence de Lyon

Stéphanie Bonnefoy, Secrétaire

Centre de compétence Spina bifida de Lyon

Service l’Escale, HCL, Bron

Spina bifida : des déficiences multiples

Isabelle HODGKINSON, Médecin MPR

Service l’Escale, HCL, Bron

Spina bifida : diagnostic anténatal

et accompagnement des couples

Carine ABEL LABLANCHE, Médecin généticien

Elisabeth OLLAGNON, Médecin généticien

Hôpital de la Croix Rousse, Consultation multidisciplinaire adulte,

Maladies neuromusculaires, HCL, Lyon

Accompagnement d’enfants en SESSAD

vers l’acquisition d’une autonomie sphinctérienne

Marie-Paule JUNELLES, Educatrice spécialisée

SESSAD APAJH, Valence

Les orthèses anti talus en fibres carbone

Jean-Pierre VADOT, Médecin MPR

SESSAD de Valence et Service l’Escale, HCL, Bron