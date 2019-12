Rendez-vous le jeudi 25 mars 2010

8h30-10h au Cercle de l’Union

« La rencontre ONG – Entreprise : l’intérêt général en partage » Avec Jacques TASSI, Président de Handicap International

Les ONG doivent souvent savoir attirer les entreprises dans l’univers du mécénat et c’est par la richesse de cette rencontre que l’entreprise devient mécène. La force de proposition des ONG se fait ainsi l’indice de la vitalité des partenariats des entreprises. Après le premier contact, comment construire une relation de partenariat ? Comment parler le même langage et travailler ensemble ? Quelles sont les attentes de chacun et quelles limites se fixer ?

Pour répondre à ces questions, Admical invite Jacques Tassi, président de l’association Handicap International. L’ONG créée et reconnue depuis plus de 25 ans agit et milite partout où « vivre debout » ne va pas de soi, aujourd’hui dans une soixantaine de pays. Handicap International a su multiplier les formes de partenariats avec les entreprises et les manières de lever des fonds ; elle explore toutes les possibilités du mécénat d’entreprise et interroge l’engagement des entreprises. Jacques Tassi nous dévoilera les mécanismes de construction des partenariats noués avec les mécènes d’Handicap International, qu’il s’agisse de grandes entreprises ou de PME, faisant également la preuve du grand dynamisme de la région Rhône-Alpes.

Informations pratiques :

Cercle de L’Union

27 Place Bellecour

69002 Lyon