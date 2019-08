Le 25 juillet prochain,à 18h30, dans la ville de Villette d’Anthon, une entreprise innovante et sociale inaugurera ses locaux : l’Entreprise du Dauphiné a en effet décidé d’employer majoritairement des personnes handicapées pour répondre à la loi du 11 février 2005 sur l’égalité des droits et des chances. Dirigée par Catherine Simon (45 ans), cette jeune société s’est spécialisée en impression numérique et tampographie. Elle invite les élus locaux et les acteurs de l’action sociale à cette inauguration à 18h30.

Même si des lois existent pour lutter contre la discrimination et favoriser l’insertion des handicapés en France, dans les faits il y a encore un long chemin à parcourir. C’est d’ailleurs la raison du discours de notre président de la république, le 10 juin dernier, lors de la conférence nationale du handicap. Fort de ce constat et consciente de la liste d’attente de plus de 12 000 adultes inscrits pour obtenir un emploi, les dirigeants de l’Entreprise du Dauphiné ont décidé de poser la première pierre d’une véritable démarche de responsabilité sociétale : permettre aux personnes handicapées d’exercer une activité salariées dans des conditions qui leur seront parfaitement adaptées.

Accélérer le processus d’insertion des handicapés dans le monde du travail en Rhône-Alpes

Avec pour seule vocation de participer vivement à l’insertion des personnes handicapées en attente d’un poste, l’entreprise souhaite relever le défi en développant des postes de travail sans aides financières de l’Etat pour son démarrage.

Sa mission : développer la formation, la mobilité et surtout permette l’orientation des personnes handicapées vers le marché traditionnel du travail. Selon le projet professionnel de chacun, l’entreprise du Dauphiné a pour ambition de développer les compétences dans tous les domaines liés au travail et en particulier sur les machines présentes en entreprise. Elle ouvrira officiellement ses portes le 1er septembre 2008.

Une entreprise progressiste

L’effectif de l’entreprise sera composé des deux dirigeants (non rémunérés), d’une éducatrice, d’un psychologue à temps partiel et de 6 personnes handicapées. Spécialisée en impression numérique et tampographie (sur tous types de supports publicitaires), l’entreprise souhaite développer sa clientèle auprès des entreprises et collectivités locales.

Sa dirigeante a une certaine expérience entrepreneuriale et commerciale derrière elle.

Depuis plus de 20 ans en effet, Catherine Simon a dédié sa carrière professionnelle à la cause du handicap. Une véritable vocation pour cette commerciale de formation, généreuse, déterminée et combative qui se destinait à devenir assistante sociale.

« Une vraie formation, un vrai métier et une vraie chance d’insertion dans une entreprise « ! Voilà ce qu’elle propose.

L’Entreprise du Dauphiné a déposé une demande d’agrément triennal ; il vient de lui être refusé. Une décision qui ne remet pas en cause l’existence de l’entreprise qui démarrera le 1er septembre 2008.

Pour se donner toutes les chances de réussite, l’Entreprise du Dauphiné s’appuie sur le dynamisme commercial de la société « un autre monde » qui commercialisera les produits fabriqués par les travailleurs handicapés.

« A terme, notre souhait est de créer une cellule commerciale au sein même de l’entreprise du Dauphiné pour commercialiser nos produits. « explique Catherine Simon.

Des valeurs éthiques, un discours progressiste et un credo : le social passe par une vraie reconnaissance de la dignité des personnes handicapées. Le travail est l’un des plus courts chemins pour accéder à cette reconnaissance. C’est le message que veut faire passer la dirigeante le 25 juillet prochain à 18h30 à Villette d’Anthon.

Contacts :

L’entreprise du Dauphiné

Catherine Simon

3 impasse des diamants 38280 villette D’Anthon

Tél. : 04 78 31 64 23